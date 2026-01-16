Nosztalgiavonat képeken: ritka retró fotók a Balaton jegéről

Hírlevél
A régi felvételek egy olyan Balatont mutatnak, amikor a vastag jég természetes korcsolyapályaként szolgált. A képeken jól látszik, hogy a Balaton télen sem ürült ki: emberek mozogtak, találkoztak és időt töltöttek a befagyott felszínen.
Balatonkorcsolyarégi

A befagyott Balaton látványa ma már ritkaság, régen azonban a tó télen is élő és használt tér volt. A vastag jég időről időre lehetővé tette, hogy az emberek a tó felszínére merészkedjenek, ahol sétáltak, találkoztak vagy egyszerűen csak megálltak körülnézni. A régi felvételek jól mutatják, hogy a tó ilyenkor egészen más szerepet töltött be a mindennapokban.

1967, Balatonfüred – Trabant 500-as típusú személygépkocsi, Balatonföldvárról a befagyott Balatonon érkezett a hajóállomáshoz
1967, Balatonfüred – Trabant 500-as típusú személygépkocsi, Balatonföldvárról a befagyott Balatonon érkezett a hajóállomáshoz
Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Korcsolyázás a Balaton jegén

A befagyott Balaton nem különleges eseménynek, hanem természetes téli elfoglaltságnak számított. A befagyott tó hosszú szakaszokon vált használhatóvá, a jég pedig egyszerre jelentett sportolási lehetőséget és kikapcsolódást. Ezek a képek egy olyan korszakot idéznek fel, amikor a befagyott Balaton a téli élet szerves része volt.

A képre kattintva galéria nyílik:

1933, Keszthely – a felvétel a befagyott Balaton jegén készült

 

