Nosztalgiavonat képeken: ritka retró fotók a Balaton jegéről

A befagyott Balaton látványa ma már ritkaság, régen azonban a tó télen is élő és használt tér volt. A vastag jég időről időre lehetővé tette, hogy az emberek a tó felszínére merészkedjenek, ahol sétáltak, találkoztak vagy egyszerűen csak megálltak körülnézni. A régi felvételek jól mutatják, hogy a tó ilyenkor egészen más szerepet töltött be a mindennapokban.
Korcsolyázás a Balaton jegén
A befagyott Balaton nem különleges eseménynek, hanem természetes téli elfoglaltságnak számított. A befagyott tó hosszú szakaszokon vált használhatóvá, a jég pedig egyszerre jelentett sportolási lehetőséget és kikapcsolódást. Ezek a képek egy olyan korszakot idéznek fel, amikor a befagyott Balaton a téli élet szerves része volt.
A képre kattintva galéria nyílik:
Szenzációs képek a befagyott Balatonról - mint egy Disney-mese
A hideg időjárás hatására különleges arcát mutatja a Balaton, ahol a jeges felszín és a téli fények egészen rendkívüli látványt nyújtanak. A tó ilyenkor egészen más hangulatot áraszt, mint a nyári hónapokban, a természet csendje és a fagy formálta részletek pedig sokakat vonzanak a partra.
Ilyet nagyon ritkán látni, hihetetlen dolog történt a Balatonnál
A Siófoki Viharjelző Obszervatórium munkatársai csütörtökön rendkívüli látványról számoltak be. A Balaton felszíne teljesen befagyott, a tó jégpáncélja nagyjából két centiméter vastag, rücskös réteggel borítja a vizet, amit az éjszakai szél formált hullámzás közben.