Rejtélyes minták jelentek meg a Balaton felszínén

A Balaton jege nem egyformán reagál az olvadásra: míg egyes partszakaszokon gyorsan eltűnik, máshol torlódik, megemelkedik, vagy éppen szabályos formákat vesz fel. Az elmúlt napokban főként a tó keleti és északi medencéjében jelentek meg olyan jégtáblák, amelyek eltértek a megszokott mintázattól. A jelenség hamar találgatásokat indított el, és újra előtérbe került egy régi balatoni legenda, amely évtizedek óta foglalkoztatja a helyieket és az ide látogatókat - írja a VEOL.

Olvadáskor különös jégtáblák rajzolódtak ki a Balaton felszínén (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Valóban vannak tankok a Balaton mélyén?

A balatoni legenda szerint 1945 telén, a visszavonuló német csapatok több Tigris harckocsit hajtottak a befagyott tó jegére, amely végül nem bírta el a járművek súlyát. A szóbeszéd úgy tartja, hogy a tankok a jég beszakadása után a Balaton mélyére süllyedtek. A mostani olvadás során megjelenő furcsa jégmintázatokat sokan ezzel a történettel hozzák összefüggésbe, különösen azért, mert a repedések nem a nyílt vízen, hanem sekélyebb partszakaszok közelében jelentek meg.

Mi történt a Balatonon 1945 telén?

A második világháború utolsó hónapjaiban a Balaton térsége katonai szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt. A rendkívül hideg tél miatt a tó felszíne vastag jégréteget kapott, amely egy ideig alkalmasnak tűnt a nehéz járművek áthaladására. Bár konkrét bizonyítékok nem támasztják alá, hogy valóban több harckocsi is elsüllyedt volna, a történet generációról generációra fennmaradt, és minden különösebb balatoni jelenség újraéleszti a rejtélyt.

