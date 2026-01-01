Hírlevél
baleset

Lecsúsztak az útról az autók, több baleset is történt újév hajnalán

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Több autó is lecsúszott az útról az év első napjának hajnalán. A balesetek egyikéhez mentőt is kellett hívni.
Baleset az M3-ason

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Rákospalota közelében, a 13-as kilométerszelvénynél. A balesethez a fővárosi hivatásos és az újpest önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit - írja a katasztrófavédelem.

A helyszínre mentő is érkezett.

Balesetekkel indult az év

Kigyulladt egy autó Nagyorosziban

Kigyulladt egy személyautó Nagyorosziban, a 2-es főút belterületi szakaszán. A gépkocsi teljes terjedelmében égett. A lángokat a rétsági hivatásos tűzoltók oltották el.

Felborult egy autó Patvarcnál

Tetejére borult egy személyautó Patvarc és Őrhalom között, a 2119-es út 5-ös kilométerszelvényénél. A balassagyarmati hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. A baleset teljes útzárat képzett az érintett útszakaszon.

Villanyoszlopnak hajtott egy autó Békéscsabán

Villanyoszlopnak hajtott egy személyautó Békéscsabán, az Ipari úton. Az ütközés következtében az oszlop kitört. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

