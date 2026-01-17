Birtokba vették az emberek a befagyott Velencei-tavat – galéria

Szombaton megnyitották a befagyott Velencei-tavat, az emberek végre ráléphettek a jégre.
Miután megállapították, hogy a Velencei-tó jege elég vastag, a Napsugár Strandon és a Holdfény Sétányon alakítottak ki korcsolyázási lehetőséget. Ahogy az galériánkban is látható, mindkét helyszínen szép számmal jelentek meg az emberek.
Galéria: Befagyott a Velencei-tó
A befagyott Velencei-tó Gárdonynál
