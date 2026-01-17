Hírlevél
Velencei-tó

Birtokba vették az emberek a befagyott Velencei-tavat – galéria

2 órája
Olvasási idő: 1 perc
Szombaton megnyitották a befagyott Velencei-tavat, az emberek végre ráléphettek a jégre.
Velencei-tó, korcsolyázás, jég

Miután megállapították, hogy a Velencei-tó jege elég vastag, a Napsugár Strandon és a Holdfény Sétányon alakítottak ki korcsolyázási lehetőséget. Ahogy az galériánkban is látható, mindkét helyszínen szép számmal jelentek meg az emberek. 

befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. Emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. Emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen a befagyott Velencei-tó Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Velencei-tavon Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen a befagyott Velencei-tó Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
befagyott, Velencei-tó, befagyottVelencei-tó, jég, 2026.01.17., Gárdony, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen a befagyott Velencei-tó Gárdonynál 2026. január 16-án. MTI/Vasvári Tamás
Galéria: Befagyott a Velencei-tó
1/16
A befagyott Velencei-tó Gárdonynál

