Lejár az egyik ezerforintos bankjegy – meddig lehet beváltani?

Az 1998-ban kibocsátott, kék színű ezerforintos bankjegy forgalomból való kivonása 2027 nyaráig tart. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint a régi bankjegyet még 2027. augusztus 31-ig lehet névértéken átváltani az MNB lakossági pénztáraiban – írja a Világgazdaság.

Az 1998-ban kibocsátott, kék színű ezerforintos bankjegy forgalomból való kivonása 2027 nyaráig tart (A kép illusztráció.) Fotó: Shutterstock

2027. szeptember 1-jétől az MNB már nem váltja be a bankjegyet, amely ezután elveszíti pénzfunkcióját. Ekkor már csak gyűjtői darabként vagy emléktárgyként őrizhető meg, pótlásra vagy méltányosságra nincs lehetőség.

Ellenőrizze a régi bankjegyeket otthonában

Sok háztartásban még lapulnak régi bankjegyek fiókokban, borítékokban vagy könyvek között. Érdemes időben átnézni a félretett készpénzt, hogy ne veszítse el értékét a régi ezerforintos bankjegy.

