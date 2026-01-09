Hírlevél
Olyasmi történt Magyarországon, amire a BBC is felfigyelt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy drónfelvétel az elmúlt napokban villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, miután különleges mintákat rögzített egy befagyott magyar tavon. A videót a BBC is bemutatta, amely ritkán látható téli jelenségként hívta fel rá a nemzetközi közönség figyelmét.
Egy drónfelvétel járta be az elmúlt napokban a közösségi médiát, amelyen egy magyarországi tó befagyott felszínén különleges, körkörös minták rajzolódnak ki. A felvételen a jégre hullott hó spirálszerű, szabályos formákba rendeződve látható, madártávlatból pedig úgy hat, mintha a tó felszínére precízen megrajzolt ábrák kerültek volna. A látvány annyira szokatlan, hogy a nemzetközi sajtó, köztük a BBC News is foglalkozott vele.

téli jelenség, BBC
A BBC szerint ritkán látható téli jelenség látható Magyarországon – Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Hogyan alakulnak ki ezek a minták?

A szakértők szerint a jelenség kialakulásához több tényező együttes jelenléte szükséges. A befagyott tó felszínén a szél nem egyenletesen mozog, hanem örvénylő áramlásokat hoz létre. Amikor friss, porhó hullik a jégre, ezek az örvények körkörösen rendezik el a hótakarót, így jönnek létre a koncentrikus minták.

 

A közelmúlt jelentős téli viharai nemcsak a tavakon hoztak létre különleges formákat. A téli jelenség az ország számos pontján megmutatkozott: a hó vastag rétegben borította be a városokat és a vidéki tájakat is.

A BBC ezen a felvételen keresztül mutatta be a jelenséget:

@bbcnews After a winter storm in Hungary these beautiful patterns formed across a frozen lake as temperatures plummeted in the country. #Storm #Patterns #Lake #Hungary #BBCNews ♬ original sound - BBC News

Kilenc éve fagyott be legutóbb a Balaton

A Siófoki Viharjelző Obszervatórium munkatársai csütörtökön rendkívüli látványról számoltak be. A Balaton felszíne teljesen befagyott, a tó jégpáncélja nagyjából két centiméter vastag, rücskös réteggel borítja a vizet, amit az éjszakai szél formált hullámzás közben.

Egy rossz lépés – és kész a baj: így válhat halálos csapdává a befagyott tó

A tartós hideg hatására egyre több befagyott tó jelenik meg országszerte, ami sokakat csábít sétára, korcsolyázásra vagy játékra. A befagyott tó azonban komoly veszélyeket rejt, a jégvastagság kiszámíthatatlansága miatt akár pillanatok alatt tragédia történhet.

 

