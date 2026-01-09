Olyasmi történt Magyarországon, amire a BBC is felfigyelt

Egy drónfelvétel járta be az elmúlt napokban a közösségi médiát, amelyen egy magyarországi tó befagyott felszínén különleges, körkörös minták rajzolódnak ki. A felvételen a jégre hullott hó spirálszerű, szabályos formákba rendeződve látható, madártávlatból pedig úgy hat, mintha a tó felszínére precízen megrajzolt ábrák kerültek volna. A látvány annyira szokatlan, hogy a nemzetközi sajtó, köztük a BBC News is foglalkozott vele.

A BBC szerint ritkán látható téli jelenség látható Magyarországon – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan alakulnak ki ezek a minták?

A szakértők szerint a jelenség kialakulásához több tényező együttes jelenléte szükséges. A befagyott tó felszínén a szél nem egyenletesen mozog, hanem örvénylő áramlásokat hoz létre. Amikor friss, porhó hullik a jégre, ezek az örvények körkörösen rendezik el a hótakarót, így jönnek létre a koncentrikus minták.

A közelmúlt jelentős téli viharai nemcsak a tavakon hoztak létre különleges formákat. A téli jelenség az ország számos pontján megmutatkozott: a hó vastag rétegben borította be a városokat és a vidéki tájakat is.

A BBC ezen a felvételen keresztül mutatta be a jelenséget:

Kilenc éve fagyott be legutóbb a Balaton

A Siófoki Viharjelző Obszervatórium munkatársai csütörtökön rendkívüli látványról számoltak be. A Balaton felszíne teljesen befagyott, a tó jégpáncélja nagyjából két centiméter vastag, rücskös réteggel borítja a vizet, amit az éjszakai szél formált hullámzás közben.

A tartós hideg hatására egyre több befagyott tó jelenik meg országszerte, ami sokakat csábít sétára, korcsolyázásra vagy játékra. A befagyott tó azonban komoly veszélyeket rejt, a jégvastagság kiszámíthatatlansága miatt akár pillanatok alatt tragédia történhet.