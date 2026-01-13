Hatalmas jégmező borította be a Tiszát – videón a látványos befagyás

Az éjszaka leple alatt, hajnali 1 óra körül teljes mederszélességben állt be a Tisza Szegednél. A folyó ezen a szakaszon rövid idő alatt összefüggő jégmezővé változott – olvasható a Szegedma.hu oldalán.

A képen a befagyott Tisza Forrás: képernyőkép

Befagyott Tisza: Videófelvétel a jeges folyóról

A jég a Szegedi Vitorláskikötőnél vált uralkodóvá, ahol a folyó mozgása teljesen megszűnt. A Tisza ezen a szakaszon már nem hordott jeget, hanem egybefüggő, álló jégmező alakult ki, amely az egész vízfelületet lefedi.

A drasztikus jégbeállás a 174,0 folyamkilométernél következett be. Ez a kritikus pont a folyó teljes szélességében érintett, így a víz felszínén már nem látható szabadon áramló szakasz.

A befagyott Tisza különösen látványos kontrasztot mutat a korábbi napokhoz képest. Újévkor még vitorlások haladtak a folyón, hétfőn pedig a napsütés békésen csillogott a vízen. Az éjszakai fagy azonban hirtelen vette át az uralmat, és rövid idő alatt teljesen megváltoztatta a folyó arculatát.

A jég gyors kialakulása jól érzékelteti, milyen hirtelen következett be az időjárás-változás Szeged térségében.

Videó és felvétel a befagyott Tiszáról

A kialakult jégmező nemcsak a parton állók számára nyújt különleges látványt, hanem videón is megörökítették. A videó a befagyott Tiszáról jól mutatja, ahogy a folyó teljes felülete mozdulatlanná vált a vitorláskikötő előtt.

