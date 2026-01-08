Egy rossz lépés – és kész a baj: így válhat halálos csapdává a befagyott tó

Magyarországon a tél beköszöntével sokan keresik fel a Balatont, a Velencei-tavat vagy a kisebb holtágakat, hogy kihasználják a fagyos időjárás adta lehetőségeket. A befagyott tó látványa biztonságosnak tűnhet, ám a hatóságok évről évre figyelmeztetnek: a természetes jég nem egyenletes, vastagsága területenként változik, és a hóval borított felszín különösen megtévesztő lehet – hívja fel a figyelmet a TEOL.
Miért veszélyes a befagyott tó?
A befagyott tó felszíne alatt számos rejtett kockázat húzódhat meg. A part menti szakaszokon a jég gyakran vékonyabb, ahogyan a befolyók, meleg források vagy víz alatti áramlatok környezetében is. A hóval fedett területek alatt a jég gyengébb lehet, így a látszólag összefüggő jégréteg is könnyen beszakadhat.
A szakemberek szerint már 3–3,5 centiméteres jégvastagság esetén is életveszélyes a jégre lépni, hiszen ilyen körülmények között a jég nem alkalmas semmilyen terhelés elviselésére.
Jégbiztonság: mikor biztonságos a jég?
A Katasztrófavédelem ajánlása szerint a befagyott tó csak megfelelő jégvastagság esetén tekinthető viszonylag biztonságosnak:
- 8–10 cm vastag, átlátszó, homogén jég szükséges a korcsolyázáshoz
- 12 cm felett tekinthető igazán megbízhatónak a jégréteg
- Folyóvizeken, holtágakon, kikötőkben és veszteglőhelyeken tilos a jégre lépni
- Korlátozott látási viszonyok között szintén tilos a befagyott tó jegén tartózkodni
A szabályok megszegése akár 300 ezer forintos bírságot is vonhat maga után.
Mit tegyünk, ha mégis a jégre merészkedünk?
A legfontosabb szabály: soha ne menjünk egyedül a befagyott tó jegére.
Érdemes többen tartózkodni a jégen, egymástól megfelelő távolságot tartva. Ajánlott réteges, víztaszító ruházat viselése, valamint egy hosszú bot használata, amellyel lépésről lépésre ellenőrizhető a jég vastagsága.
Ha a jég ropog, reped, vagy víz jelenik meg a felszínen, azonnal vissza kell fordulni.
Ne bízza az életét a befagyott tó jegére
A téli sportok remek kikapcsolódást nyújthatnak, de kizárólag kijelölt, felügyelt helyeken. A befagyott tó szépsége könnyen megtéveszthet, az elmúlt évek balesetei azonban egyértelműen bizonyítják:
egy rossz döntés végzetes következményekkel járhat.
Korcsolyázáshoz válassza inkább a biztonságos jégpályákat, és ne hagyatkozzon a természetes jég kiszámíthatatlan erejére.
Így szabaduljon, ha megtörténik a baj:
Ha a beszakadt emberen kell segíteni, a mentés előtt hívjuk fel a 112-es segélyhívót, hogy a hivatásos szervek minél előbb a helyszínre tudjanak érni!
Magyarországon a következő napokban igazi téli próbatétel elé állítja a lakosságot a zord időjárás. Az időjárás alakulása miatt országszerte havazásra, hófúvásra és rendkívüli hidegre kell felkészülni, ami a közlekedést és a mindennapi életet is jelentősen megnehezítheti.