Egy rossz lépés – és kész a baj: így válhat halálos csapdává a befagyott tó

Magyarországon a tél beköszöntével sokan keresik fel a Balatont, a Velencei-tavat vagy a kisebb holtágakat, hogy kihasználják a fagyos időjárás adta lehetőségeket. A befagyott tó látványa biztonságosnak tűnhet, ám a hatóságok évről évre figyelmeztetnek: a természetes jég nem egyenletes, vastagsága területenként változik, és a hóval borított felszín különösen megtévesztő lehet – hívja fel a figyelmet a TEOL.

Befagyott tó: életveszélyes csapda lehet a téli jég

Fotó: Suki Lee / Pexels

Miért veszélyes a befagyott tó?

A befagyott tó felszíne alatt számos rejtett kockázat húzódhat meg. A part menti szakaszokon a jég gyakran vékonyabb, ahogyan a befolyók, meleg források vagy víz alatti áramlatok környezetében is. A hóval fedett területek alatt a jég gyengébb lehet, így a látszólag összefüggő jégréteg is könnyen beszakadhat.

A szakemberek szerint már 3–3,5 centiméteres jégvastagság esetén is életveszélyes a jégre lépni, hiszen ilyen körülmények között a jég nem alkalmas semmilyen terhelés elviselésére.

Jégbiztonság: mikor biztonságos a jég?

A Katasztrófavédelem ajánlása szerint a befagyott tó csak megfelelő jégvastagság esetén tekinthető viszonylag biztonságosnak:

8–10 cm vastag , átlátszó, homogén jég szükséges a korcsolyázáshoz

12 cm felett tekinthető igazán megbízhatónak a jégréteg

Folyóvizeken, holtágakon, kikötőkben és veszteglőhelyeken tilos a jégre lépni

Korlátozott látási viszonyok között szintén tilos a befagyott tó jegén tartózkodni

A szabályok megszegése akár 300 ezer forintos bírságot is vonhat maga után.

Mit tegyünk, ha mégis a jégre merészkedünk?

A legfontosabb szabály: soha ne menjünk egyedül a befagyott tó jegére.

Érdemes többen tartózkodni a jégen, egymástól megfelelő távolságot tartva. Ajánlott réteges, víztaszító ruházat viselése, valamint egy hosszú bot használata, amellyel lépésről lépésre ellenőrizhető a jég vastagsága.

Ha a jég ropog, reped, vagy víz jelenik meg a felszínen, azonnal vissza kell fordulni.

Ne bízza az életét a befagyott tó jegére

A téli sportok remek kikapcsolódást nyújthatnak, de kizárólag kijelölt, felügyelt helyeken. A befagyott tó szépsége könnyen megtéveszthet, az elmúlt évek balesetei azonban egyértelműen bizonyítják:

egy rossz döntés végzetes következményekkel járhat.

Korcsolyázáshoz válassza inkább a biztonságos jégpályákat, és ne hagyatkozzon a természetes jég kiszámíthatatlan erejére.