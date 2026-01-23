Elhunyt Benedek Gyula, a magyar színházi élet meghatározó alakja

Hírlevél
Elhunyt a magyar színész, Benedek Gyula. Benedek Gyula 72 éves korában életét vesztette, távozásával egy egész korszak emléke és tapasztalata hagyta el a színpadot.
A magyar színház egyik meghatározó alakját gyászolja a szakma és a közönség. Benedek Gyula, színész, rendező és színházigazgató hosszú pályafutása során több generáció számára jelentett biztos pontot a színház világában. Halálával nemcsak egy kivételes magyar színész ment el, hanem egy alkotó, aki a színház és a magyar kultúra egészét szolgálta életével.

Meghalt Benedek Gyula, színész és rendező
Meghalt Benedek Gyula, színész és rendező (illusztráció)
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Meghalt Benedek Gyula színész

Benedek Gyula 1953. március 29-én született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Pályáját a Veszprémi Petőfi Színházban kezdte, később a debreceni Csokonai Színház és a Miskolci Nemzeti Színház társulatában dolgozott. Szabadfoglalkozású művészként több társulatnál vállalt munkát, rendezett és írt is. 2014-től a Magyar Drámák Színházát vezette. A Pesti Művész Színház közleményben búcsúzott tőle – olvasható a Wikipédia Benedek Gyuláról szóló szócikében.

Mély megrendüléssel búcsúzunk Benedek Gyulától. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, barátoknak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt. 

Húsz éven át volt Társulatunk Tagja a színpadon és a kulisszák mögött.  Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk.  Köszönjük azt a sok közös percet, az előadásokat, a próbákat, a történeteket, amelyeket velünk hagyott – írta Facebook-oldalán a Pesti Művész Színház.

