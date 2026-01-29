Hihetetlen felfedezés az Országos Széchényi Könyvtárban – fotók

Gutenberg 36 soros Bibliájának töredékét azonosították a nemzeti könyvtárban. A felfedezést a Biblia lapjáról az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának katalogizáló munkája során Szovák Márton, a könyvtár kutatója tette.

A töredék a 36 soros Biblia egyik példányából származik

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

A felfedezés különlegességét az adja, hogy a 36 soros Biblia a híres 42 soros Gutenberg-bibliánál is ritkább, világszerte mindössze 76 példányt tartanak számon, Magyarországon pedig ez a második ismert töredék.

A most azonosított lap Dániel próféta könyvének 7. fejezetéből tartalmaz részleteket, és a könyv kötésére fordítva, fejjel lefelé került.

A lelet egy 16. századi kötet, Hannard van Gameren: Authoritates Ciceronis, Plinii et aliorum scriptorum in conscribendis epistolis observandae (Ingolstadt, Alexander és Samuel Weissenhorn, 1566) kötéseként maradt fenn. A vizsgálatok bebizonyították, hogy a töredék a 36 soros Biblia egyik példányából származik, abból a kiadványból, amelyet Johannes Gutenberg betűtípusával a bambergi püspök megrendelésére nyomtattak 1461 előtt.

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

A pergamentöredéket rejtő kötet első ismert tulajdonosa Johann Gabler volt, aki 1570-től Ingolstadtban tanult, és bejegyzései szerint 1574-ben birtokolta a könyvet. A későbbi, 1605-ös évszámmal jelzett tulajdonosi monogram (I G D) a kötet további útját dokumentálja. A 18-19. század fordulóján a mű Jankovich Miklós (könyv-, régiség- és műgyűjtő, történész, 1772–1846) gyűjteményébe, majd megvásárlásával a nemzeti könyvtár tulajdonába került.

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

A töredék az OSZK-ban a 16. századi kiadványok online katalogizálása során került elő, amikor a bibliográfiai adatok kiegészülnek az egyes példányok egyedi jellemzőivel: a teljesség, a proveniencia (azaz a korábbi tulajdonosok) és a különleges kötések leírásával.

Igazi ritkaság

A pergamenbe kötött lelet jelentőségét az adja, hogy közvetlen kapcsolatot teremt a könyvnyomtatás hajnalával, Gutenberg műhelyének örökségével.

A 36 soros Biblia a könyvnyomtatás korai korszakának egyik legnagyobb bibliofil ritkasága.

A 42 soros Bibliánál is korábbi, rusztikusabb betűképe Gutenberg kísérletező korszakát idézi meg. Georg von Schaumberg püspök megrendelésével a bambergi egyházmegye plébániái egységes szövegű Szentíráshoz jutottak, a kezdeményezés a XV. századi reformtörekvések szellemiségét tükrözi.