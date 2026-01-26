Itt a bejelentés: megszűnik egy budapesti bérlet péntektől

2026 január végétől több változás is jön a BKK termékportfóliójában. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK célja, hogy rendszeres használatra ösztönözze az utasokat, ezért arra törekszik, hogy a bérletek könnyen megvásárolhatók és egyszerűen használhatók, valamint kedvező árúak legyenek.

2026. január 30-tól a BKK megszünteti a félhavi Budapest-bérleteket

Fotó: Origo

Egységesebb bérletválasztékot szeretne a BKK

Fontos cél továbbá az is, hogy a Budapesten használható bérletek egységesebb képet mutassanak, ezért a félhavi Budapest-bérletek 2026. január 30-tól kikerülnek a BKK termékkínálatából. A változtatás hozzájárul ahhoz, hogy az utasok számára átláthatóbbá váljon a bérletválaszték, az ország- és vármegyebérletekhez hasonlóan a Budapest-bérletekből sincs félhavi változat.

A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

A BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre is bővül: 2026. január 30-tól az alábbi bérletek is megvásárolhatók a BKK mobilalkalmazásában:

Éves Budapest-bérlet cégeknek

Éves Országbérlet, teljesárú

Éves Országbérlet, kedvezményes

Éves Pest vármegyebérlet, teljesárú

Éves Pest vármegyebérlet, kedvezményes

Fontos szabály változik a diákbérleteknél – tilos lesz így használni

A tanulók mindennapi utazásában eddig szinte észrevétlenül volt jelen egy apró, mégis kulcsfontosságú adat. A diákbérlet használata azonban hamarosan új szabályokhoz kötődik, ezért nem árt időben tisztában lenni azzal, mire kell figyelni a következő tanévtől, hívtuk fel a figyelmet az Origón.

Több bérlet is megszűnt Budapesten

Január 7-től megszűnt a közoktatásban tanulók félhavi, negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a Budapest csoportos 24 órás jegy, továbbá a kutya-, illetve a kerékpárbérlet. Ezzel párhuzamosan a bérlettel rendelkezők számára ingyenessé vált a kutya-, illetve kerékpárszállítás a BKK járatain. A társaság kivezette továbbá az éves MOL Bubi-bérletet, melynek helyét a féléves bérlet veszi át, és a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás díjai is módosultak, írtuk meg a hónap elején az Origón.