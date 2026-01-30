Fontos változás jön a BKV-jegyeknél februártól

2026. február 1-jétől megújul a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere: az átalakítás célja, hogy a BKV-jegyek választéka átláthatóbbá, rugalmasabbá váljon, és még jobban igazodjon az utasok eltérő utazási igényeihez.

Változnak a BKV jegyek: új kedvezmények a Siklón és a Libegőn

Fotó: BKV Zrt. - http://www.bkv.hu/ / Wikipedia

A korszerűsítés eredményeként visszatérnek az egyirányú jegyek, miközben továbbra is elérhetők maradnak a kétirányú és a retúrjegyek.

Az új rendszer lehetővé teszi, hogy az utasok pontosan azt a jegytípust válasszák, amely leginkább megfelel az utazási terveiknek – akár egy rövid városi élményről, akár egy egész napos kirándulásról van szó.

BKV-jegyek: megújulás, kedvezmények, utasbarát közlekedés

Újdonságként, a hazai turizmus támogatásához kapcsolódva, februártól jelentős kedvezménnyel, nagyjából

féláron válthatók meg az úgynevezett Itthoni jegyek a Budavári Siklón.

Az Itthoni egyirányú és az Itthoni retúrjegy magyarországi lakcímkártyával rendelkező utasok számára érhető el, és kizárólag a Sikló pénztáraiban vásárolható meg a lakcímkártya bemutatásával.

A megújuló BKV-jegyek rendszerében fontos különbség marad a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegytípusai között: A Siklón a retúrjegy egy hegymeneti és egy lejtmeneti utazásra jogosít, míg az egyirányú jegy egy tetszőleges irányú utazásra használható fel.

A Zugligeti Libegő esetében az egyirányú jegy egy utazásra, a kétirányú jegy pedig két tetszőleges irányú utazásra érvényes. A jegyek érvényességi ideje változatlan marad: a sikló- és libegőjegyek a vásárlástól számított egy éven belül használhatók fel, így a látogatók továbbra is rugalmasan tervezhetik utazásaikat. Emellett továbbra is elérhető a Sikló + Hajó kombinált jegy, amely a Budavári Siklón és a körjárati hajókon a vásárlástól számított 30 napig használható.

A Budavári Sikló Budapest egyik ikonikus közlekedési és turisztikai élménye, amely rövid, mégis különleges utazást kínál páratlan panorámával és történelmi hangulattal. A Zugligeti Libegő pedig a természetközeli, családi programok kedvelt helyszíne, ahol a látogatók a fák fölött suhanva fedezhetik fel a főváros környéki dombokat és hegyeket.

A Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő február 1-től megújuló jegyrendszeréről ezen a linken lehet tájékozódni.

További híreink:

Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől. Ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).