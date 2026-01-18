Blaha Lujza titka: így vált a nemzet csalogányává

Blaha Lujza 1926. január 18-án halt meg Budapesten, 76 éves korában. A magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjaként pályája során tömegeket vonzott a színházakba, dalai pedig generációk emlékezetébe égtek bele. Egyénisége és művészete olyan erővel hatott, hogy már életében legendává vált - írja a Múltkor.

Blaha Lujza fiatalon, 1866-ban Debrecenbe szerződött, itt vált országos hírű primadonnává

Fotó: Wikimedia Commons

Miért lett Blaha Lujza a „nemzet csalogánya”?

Blaha Lujzát azért nevezték a „nemzet csalogányának”, mert ő volt az első magyar színésznő, aki a népszínműveken keresztül valóban az egész ország közönségét megszólította. Énekhangja nemcsak szép volt, hanem közérthető és érzelmileg közvetlen, dalait a falusi és a városi közönség egyaránt magáénak érezte.

A jelzőt a korabeli sajtó és a közönség ragasztotta rá, mert énekével és játékával a „nemzet hangjaként” működött: dalai gyorsan elterjedtek, előadásai eseményszámba mentek, és személye a magyar nyelvű színház sikerének szimbólumává vált. A „csalogány” elnevezés így nem pusztán a hangjára utalt, hanem arra a szerepre is, amelyet a magyar színjátszás és a közösségi önazonosság formálásában betöltött.

A színésznő Reindl Ludovika néven született 1850-ben Rimaszombaton. Gyermekkorát vándortársulatok között töltötte, ahol már egészen fiatalon színpadra lépett. Hangját hamar felfedezték, és még tinédzserként szerződtették a Népszínházhoz. Pályája innen ívelt felfelé, és néhány év alatt országos ismertséget szerzett.

Milyen színdarabokban aratta legnagyobb sikereit?

Nevét elsősorban a népszínművek tették halhatatlanná. Legnagyobb sikerei közé tartozott:

A falu rossza;

A sárga csikó;

A piros bugyelláris.

1875-től az újonnan alapított Népszínház meghatározó művésze lett, amelyet személye a német nyelvű színházak méltó vetélytársává emelt. Budapest kulturális életében intézménnyé vált: alig akadt előkelő vendég a fővárosban, aki ne látott volna legalább egy előadást tőle.