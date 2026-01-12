Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

bódi sylvi

Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű titkot árult el a múltjából a magyar topmodell. Fiatalon halálos betegséggel diagnosztizálták, amivel szembesülve teljesen átértékelte az életét Bódi Sylvi, aki most először beszélt a döbbenetes diagnózisról, hogyan élte meg a nehéz időszakot, és milyen belső átalakuláson ment keresztül azóta, hogy szembenézett a saját halandóságával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bódi sylvibetegségszépségkirálynőmodell

Bódi Sylvi megrázó őszinteséggel beszélt arról az időszakról, amikor mindössze 24 évesen halálos betegséget diagnosztizáltak nála. Elmondása szerint az orvosok akkor 6-9 hónapot jósoltak neki, ami teljesen átformálta az addigi életét.

Bódi Sylvi
24 évesen Bódi Sylvi élete egy pillanat alatt omlott össze
Fotó: Bódi Sylvi / Instagram

A modell úgy fogalmazott: a diagnózis megállította az időt, és először szembesítette azzal, mennyire törékeny az emberi lét. A hír hallatán nemcsak a jövője, hanem az értékrendje is gyökeresen átalakult. 

Rájött, hogy a korábbi pörgés, a karrier és a felszínes sikerek eltörpülnek az élet valódi értékei mellett. 

Egy erdei séta során, édesanyja társaságában kezdte el igazán feldolgozni a történteket, és ekkor döntött úgy, hogy teljesen új irányba fordítja az életét – írja a Ripost.

Bódi Sylvi összehívta a családját

Sylvi szerint a betegség nemcsak félelmet, hanem mély önismeretet is hozott számára. Megtanulta, hogyan kell lelassulni, jelen lenni, és értékelni az apró pillanatokat.

„Összehívtam a családot és elmondtam mindenkinek. Megkértem őket, hogy hagyjanak egyedül, ne hívjanak, ne írjanak, mert nekem most pereg a homokóra. Ha szeretnek, akkor ezt ne vegyék el tőlem, mert nekem most az idő a legfontosabb. Én okoztam magamnak ezt az egészet, én akarom magamat meggyógyítani. Tudtam, hogy nagyon gyorsan irányba kell tennem magam és le kell ásnom a gyökerekig” – nyilatkozta az egykori szépségkirálynő.

Ma már úgy tekint vissza erre az időszakra, mint egy fájdalmas, de sorsfordító tapasztalatra, amely nélkül nem lenne az az ember, aki most. 

Az nem derült ki a Palikék Világa című podcastműsorban adott interjúból, hogy mi volt Bódi Sylvi pontos baja és hogyan győzte le a halálos betegséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!