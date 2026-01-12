Halálos betegségéről vallott Bódi Sylvi

Bódi Sylvi megrázó őszinteséggel beszélt arról az időszakról, amikor mindössze 24 évesen halálos betegséget diagnosztizáltak nála. Elmondása szerint az orvosok akkor 6-9 hónapot jósoltak neki, ami teljesen átformálta az addigi életét.

24 évesen Bódi Sylvi élete egy pillanat alatt omlott össze

Fotó: Bódi Sylvi / Instagram

A modell úgy fogalmazott: a diagnózis megállította az időt, és először szembesítette azzal, mennyire törékeny az emberi lét. A hír hallatán nemcsak a jövője, hanem az értékrendje is gyökeresen átalakult.

Rájött, hogy a korábbi pörgés, a karrier és a felszínes sikerek eltörpülnek az élet valódi értékei mellett.

Egy erdei séta során, édesanyja társaságában kezdte el igazán feldolgozni a történteket, és ekkor döntött úgy, hogy teljesen új irányba fordítja az életét – írja a Ripost.

Bódi Sylvi összehívta a családját

Sylvi szerint a betegség nemcsak félelmet, hanem mély önismeretet is hozott számára. Megtanulta, hogyan kell lelassulni, jelen lenni, és értékelni az apró pillanatokat.

„Összehívtam a családot és elmondtam mindenkinek. Megkértem őket, hogy hagyjanak egyedül, ne hívjanak, ne írjanak, mert nekem most pereg a homokóra. Ha szeretnek, akkor ezt ne vegyék el tőlem, mert nekem most az idő a legfontosabb. Én okoztam magamnak ezt az egészet, én akarom magamat meggyógyítani. Tudtam, hogy nagyon gyorsan irányba kell tennem magam és le kell ásnom a gyökerekig” – nyilatkozta az egykori szépségkirálynő.

Ma már úgy tekint vissza erre az időszakra, mint egy fájdalmas, de sorsfordító tapasztalatra, amely nélkül nem lenne az az ember, aki most.

Az nem derült ki a Palikék Világa című podcastműsorban adott interjúból, hogy mi volt Bódi Sylvi pontos baja és hogyan győzte le a halálos betegséget.