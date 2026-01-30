Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Bombariadó miatt több iskola is érintett lehet Hajdú-Bihar vármegyében – értesült a Haon.

Bombariadó Hajdú-Biharban: több iskola is érintett - Forrás: HAON/Olvasói fotó

Információink szerint Hajdúdorogon és Debrecenben is több oktatási intézményben rendeltek el intézkedéseket.

Az ügyben megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan egyelőre annyit közöltek, hogy a részletekről később adnak tájékoztatást.

A helyszíni információk szerint a debreceni Szent József Általános Iskola előtt rendőrök és mentők is megjelentek. Úgy tudni, az érintett intézményből a diákokat hazaküldték. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A Haon azt is írja, hogy Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta, hogy a BerettyóHír a délelőtti órákban arról számolt be,

Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnáziumban is bombariadó volt.

Kiderült az is, hogy bombariadó van több beregszászi és környékbeli iskolában, óvodában is.

Reagált a polgármester

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta, hogy

a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

2025 januárjában több mint száz iskolában volt bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, január 23-án 268 iskolában volt bombariadó országszerte, az ügyben azóta is gőzerővel folyik a nyomozás.