Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

Gyász

Elhunyt a magyar jazzlegenda

Bombariadó

Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bombariadó miatt több hajdú-bihari iskolát kiürítettek kedden. Megyei információk szerint Hajdúdorogon és Debrecenben is több intézményben van bombariadó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BombariadóiskolaDebrecen

Bombariadó miatt több iskola is érintett lehet Hajdú-Bihar vármegyében – értesült a Haon

Bombariadó
Bombariadó Hajdú-Biharban: több iskola is érintett - Forrás: HAON/Olvasói fotó

Információink szerint Hajdúdorogon és Debrecenben is több oktatási intézményben rendeltek el intézkedéseket.

Az ügyben megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan egyelőre annyit közöltek, hogy a részletekről később adnak tájékoztatást.

A helyszíni információk szerint a debreceni Szent József Általános Iskola előtt rendőrök és mentők is megjelentek. Úgy tudni, az érintett intézményből a diákokat hazaküldték. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A Haon azt is írja, hogy Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta, hogy a BerettyóHír a délelőtti órákban arról számolt be,

Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnáziumban is bombariadó volt.

Kiderült az is, hogy bombariadó van több beregszászi és környékbeli iskolában, óvodában is.

Reagált a polgármester

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta, hogy

a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

2025 januárjában több mint száz iskolában volt bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, január 23-án 268 iskolában volt bombariadó országszerte, az ügyben azóta is gőzerővel folyik a nyomozás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!