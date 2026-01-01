Több tucat bűnözőt fogtak el a rendőrök szilveszterkor

Magyarország területén 2025. december 31-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban a rendőrök 19 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyből 2 súlyos és 17 könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu. De sok bűncselekmény történt szilveszter napján.

Több tucat embert bűncselekmény elkövetésén értek tetten a rendőrök

Fotó: Unsplash

A szolgálatot ellátó állomány összesen 104 személyt fogott el, közülük 14 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján,

50 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

98 embert állítottak elő, köztük 47 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, és további 1 személyt ittas vezetés gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 93 esetben történt.