Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos lépésre szánta el magát Ausztria – ezt mindenki megérzi majd

Látta?

Szilveszteri Szuperlottó: több tucatnyian milliomosként koccinthattak

rendőrség

Több tucat bűnözőt fogtak el a rendőrök szilveszterkor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több balesethez is hívták a rendőröket szilveszter napján. De más dolguk is akadt bőven, több tucat embert bűncselekmény elkövetésén értek tetten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségbűnözésbaleset

Magyarország területén 2025. december 31-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban a rendőrök 19 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, melyből 2 súlyos és 17 könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu. De sok bűncselekmény történt szilveszter napján.

rendőr, rendőrség, rendőrautó, sziréna, baleset, bűncselekmény
Több tucat embert bűncselekmény elkövetésén értek tetten a rendőrök
Fotó: Unsplash

A szolgálatot ellátó állomány összesen 104 személyt fogott el, közülük 14 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján,

50 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

98 embert állítottak elő, köztük 47 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, és további 1 személyt ittas vezetés gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 93 esetben történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!