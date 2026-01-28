Friss kutatás: 4 AI személyiségtípus létezik – Ön melyikbe tartozik?

A ChatGPT körüli érdeklődés robbanásszerűen nőtt az elmúlt években, és mára a mesterséges intelligencia kutatás egyik központi témájává vált. A szakértők szerint az AI használata nem egységes: a ChatGPT felhasználók eltérő motivációkkal, elvárásokkal és adatvédelmi érzékenységgel közelítenek a technológiához, ami új megvilágításba helyezi a mesterséges intelligencia veszélyeit és lehetőségeit is – írja a Daily Mail.

A ChatGPT használata mögött eltérő személyiségtípusok állnak

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Milyen személyiségtípusú ChatGPT-felhasználók léteznek?

AI-rajongók – Lelkes, kísérletező felhasználók, akik aktívan keresik az új funkciókat, és szívesen fedezik fel a mesterséges intelligencia lehetőségeit. Naiv pragmatisták – Gyakorlatias felhasználók, akik elsősorban konkrét feladatokra és gyors megoldásokra használják az eszközt. Körültekintő alkalmazók – Óvatosabb csoport, amely folyamatosan mérlegeli az AI használatának előnyeit és kockázatait, különös figyelmet fordítva az adatvédelemre. Óvatos felfedezők – Szkeptikus felhasználók, akik még nem látják egyértelműen a technológia személyes hasznát, és csak visszafogottan kísérleteznek vele.

Mit árul el rólad, hogyan használod a ChatGPT-t?

Az, hogy valaki milyen gyakran és mire használja a ChatGPT-t, sokat elárul a hozzáállásáról. A pszichológia szempontjából különösen érdekes, hogy egyesek társas élményként tekintenek az AI-ra, míg mások csupán eszközként kezelik. A használati szokások mögött gyakran bizalom, kíváncsiság vagy éppen óvatosság áll.

Hogyan használják az emberek a ChatGPT-t a kutatások szerint?

A mesterséges intelligencia kutatás eredményei alapján a felhasználók jelentős része rendszeresen tér vissza a ChatGPT-hez információszerzés, munkavégzés vagy tanulás céljából. Érdekes módon még azok is aktívak maradnak, akik komoly fenntartásokkal kezelik az AI használatát, ami arra utal, hogy a technológia gyakorlati előnyei sok esetben felülírják a kétségeket.

Milyen adatvédelmi aggályok merülnek fel a ChatGPT használatakor?

Az adatvédelem az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a ChatGPT kapcsán. A felhasználók egy része attól tart, hogy a mesterséges intelligencia túl sok személyes információhoz férhet hozzá. A kutatók szerint ezek az aggodalmak főként azoknál erősek, akik kevésbé bíznak a technológiai rendszerekben, mégis tovább használják az eszközt.