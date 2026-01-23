A Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi területén induló Mesterséges intelligencia az üzletben mesterszak célja, hogy a hallgatók megtanulják az MI-megoldásokat valódi, mérhető üzleti értékké alakítani. A képzés ötvözi a menedzsmentszemléletet, az adatvezérelt döntéshozatalt és az etikus mesterséges intelligencia-alkalmazást, így a végzettek stratégiai szinten is képesek lesznek technológiai innovációkat irányítani.
A szak hivatalos leírásai várhatóan január 27-től jelennek meg a felvi.hu felületén, a jelentkezési határidő pedig február 15.
Corvinus Egyetem új, munkaerőpiacra szabott mesterszakjai
A mesterséges intelligencia mellett több, kifejezetten munkaerőpiaci igényekre reagáló képzés is indul:
- Stratégiai projektmenedzsment — komplex, hazai és globális projektek vezetésére készít fel
- Nemzetközi sportüzlet — a globális sportipar elemzői és vezetői számára
- Agilis vállalkozás — startupok és új üzleti modellek felépítésére
- Digitális innováció — digitális termékfejlesztés üzleti oldalról
- Design, üzlet, társadalom — reklám, márkaépítés és identitásformálás
- Szellemi tulajdon menedzsmentje — együttműködésben nemzetközi és hazai szakmai szervezetekkel
A társadalmi kihívásokra reagáló új szakok között szerepel a Klímapolitika és regionális fejlesztés, valamint a Globális fejlesztéspolitika és az Egészség-gazdaságtani értékelés is.
Egyéves mesterdiploma, komoly fizetési előny
A mesterképzésbe tett egy-két év gazdaságilag is megtérülő befektetés
— hangsúlyozta Havran Dániel, a mesterképzési portfólióért felelős dékán. Elmondása szerint a Corvinus mesterszakos diplomái akár harmadával magasabb fizetést és jóval ígéretesebb vezetői karrierutakat eredményezhetnek, mint az alapképzés önmagában.
A Corvinuson végzett hallgatók számára további előny, hogy jó minősítésű alap- vagy mesterdiploma esetén nem szükséges írásbeli felvételit tenniük.
Ösztöndíj és nemzetközi háttér
A Budapesti Corvinus Egyetem ösztöndíjrendszere továbbra is kiemelkedő: az elsőéves hallgatók közel 80 százaléka térítésmentesen tanulhat. Az új rendszerben már 3,8-as tanulmányi átlaggal is megtartható az ösztöndíj.
Az intézmény több mint 170 nemzetközi partnerrel működik együtt, és 2025-ben elnyerte az Eduniversal 5 pálmás minősítését, valamint továbbra is az egyetlen magyar gazdaságtudományi egyetem, amely AMBA és AACSB akkreditációval is rendelkezik.
