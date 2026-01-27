Új mérföldkő, nemzetközi elismerést kapott a Corvinus Egyetem

A Corvinus Egyetem nemzetközi elismerést kapott a fenntartható és felelős menedzsmentoktatás terén végzett kiemelkedő munkájáért. Az intézmény bekerült a 2026–2027-es PRME Champion Cohortba, így elnyerte a PRME-bajnoki státuszt, amelyet azok az egyetemek kapnak, amelyek az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban vezető szerepet vállalnak az üzleti és gazdaságtudományi képzésben.

Fotó: Corvinus Egyetem

A PRME (Principles for Responsible Management Education) egy ENSZ által támogatott globális kezdeményezés, amelyhez világszerte több mint 800 üzleti felsőoktatási intézmény csatlakozott. A Corvinus Egyetem PRME-bajnoki státusza azt jelzi, hogy az intézmény stratégiai szinten építi be a fenntarthatósági szempontokat működésébe, innovatív oktatási és kutatási gyakorlatokat alkalmaz, és aktívan hozzájárul a nemzetközi PRME-közösség munkájához.

Dr. Ásványi Katalin, a Corvinus Egyetem fenntarthatóságért felelős dékánja kiemelte: „Ez az elismerés nemcsak az eddigi munkánk értékét igazolja, hanem inspirációt jelent az egyetemi közösség számára, és lehetőséget ad, hogy tovább erősítsük a felelős és fenntartható gazdasági gondolkodás szerepét a nemzetközi színtéren.”

A következő két évben a Corvinus Egyetem feladata, hogy részt vegyen a PRME stratégiai munkájában, megossza jó gyakorlatait nemzetközi fórumokon, és továbbfejlessze a fenntartható és felelős vezetők új generációját. Az egyetem célja, hogy erősítse Közép-Kelet-Európa láthatóságát és súlyát a globális PRME-közösségben.

