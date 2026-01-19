Csak az olaj meg a drogok? Szeretne mindent érteni, mi történik Venezuelában?

Miért lépett fel Trump Venezuelával szemben – drogok, olaj, vagy valami nagyobb geopolitikai játszma? Jeszenszky Zsolt a Valóság Ezer Darabja sorozatban bemutatja, mi történik ténylegesen, és mire érdemes figyelni.
Trump elrabolta Venezuela elnökét? Beavatkozott egy másik ország belügyeibe? A drogok csak ürügy? Valójában az olajért csinálta? Vagy az egész egy nagyobb terv része? Amit persze, hogy a zsidók irányítanak?
Rengeteg kérdés, feltételezés, összeesküvés-elmélet...
A Valóság Ezer Darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt bemutatja, valójában mi történik, és miért történik Venezuelában, milyen más országok érintettek, milyen tényezőkre kell még odafigyelnünk… ha szeretne sokkal tájékozottabb lenni, kattintson a videóra!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!