jeszenszky zsolt

Csak az olaj meg a drogok? Szeretne mindent érteni, mi történik Venezuelában?

Miért lépett fel Trump Venezuelával szemben – drogok, olaj, vagy valami nagyobb geopolitikai játszma? Jeszenszky Zsolt a Valóság Ezer Darabja sorozatban bemutatja, mi történik ténylegesen, és mire érdemes figyelni.
jeszenszky zsoltvalóság ezer darabjavenezueladrog

Trump elrabolta Venezuela elnökét? Beavatkozott egy másik ország belügyeibe? A drogok csak ürügy? Valójában az olajért csinálta? Vagy az egész egy nagyobb terv része? Amit persze, hogy a zsidók irányítanak?

Jeszenszky Zsolt és a Valóság Ezer Darabja című sorozat
Fotó: Origo

Rengeteg kérdés, feltételezés, összeesküvés-elmélet...

A Valóság Ezer Darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt bemutatja, valójában mi történik, és miért történik Venezuelában, milyen más országok érintettek, milyen tényezőkre kell még odafigyelnünk… ha szeretne sokkal tájékozottabb lenni, kattintson a videóra!

 

