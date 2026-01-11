Amit maguk után hagytak, arra nincsenek szavak – elképesztő állapotok egy magyar faluban

Néhány hónapig bérelt házában élt Töltéstaván az a nyolcgyermekes család, amely most váratlanul visszaköltözött Borsodba.

Kelemen Balázs hosszasan sorolta, mennyi kárt okozott neki a borsodi család

Fotó: Kisalföld / Molcsányi Máté

A távozásuk után a tulajdonost balkáni állapotok fogadták, romokkal, kitört ablakokkal, tönkrement bútorokkal és több zsáknyi szeméttel találta szemben magát.

Az ágyak vizeletfoltosak voltak, a vécécsészét eltörték, a hűtő és a kazán pedig használhatatlanná vált.

A borsodi család tagjai azt állították, hogy nem kapták meg az ígért támogatást, míg a település polgármestere szerint minden rendelkezésre állt: pedagógiai segítség, létfenntartási támogatás és adományok is érkeztek, de a pénzt nem a megélhetésre fordították, hanem például taxizásra és éttermi rendelésekre – írja a Kisalföld, akik számos fotót készítettek az ingatlan állapotáról.

A településen sokan összefogtak a családért

„Mindent, de szó szerint mindent ki kellett dobnom, hogy újra kiadhassam a házat. Ez a család egyáltalán nem fizetett, és most már a felújítás terhe, valamint a szemét elszállításának költsége is nyomja a vállunkat” – panaszolta a lapnak Kelemen Balázs.

A ház tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a házban hagyott jó állapotú ruhákat, játékokat és könyveket rászoruló családoknak juttatták el.

Bár a településen sokan összefogtak a családért, a végkimenetel csalódottságot keltett a segítőkben és a helyiekben. A ház felújítása még folyamatban van, és a javítások jelentős költséget jelentenek a tulajdonos számára.

Mutatjuk, mire figyeljen, ha kiadja a lakását, vagy bérelni akar. Minden fél számára előnyös, ha a lakás- vagy irodabérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják. A bérbeadó így el tudja kerülni a hosszas és költséges pereskedést, ha a bérlő tartozásokat halmozna fel, vagy a bérleti jogviszony megszűnése után sem hajlandó kiköltözni a bérleményből.