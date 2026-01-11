Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Baklövés

Visszafelé sült el Magyar Péter támadása – saját kezűleg erősítette a Fidesz kampányát

család

Amit maguk után hagytak, arra nincsenek szavak – elképesztő állapotok egy magyar faluban

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Töltéstaván borzalmas állapotok fogadták a ház tulajdonosát, miután egy nyolcgyermekes család elhagyta bérelt ingatlanját: romok, temérdek szemét és tönkretett berendezések maradtak utánuk. A településen segítői összefogás is indult a családért, ám a helyiek szerint a támogatások nem a megélhetést szolgálták – elképesztő történet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
családházkisalföldBorsod vármegye

Néhány hónapig bérelt házában élt Töltéstaván az a nyolcgyermekes család, amely most váratlanul visszaköltözött Borsodba.

család
Kelemen Balázs hosszasan sorolta, mennyi kárt okozott neki a borsodi család
Fotó: Kisalföld / Molcsányi Máté

A távozásuk után a tulajdonost balkáni állapotok fogadták, romokkal, kitört ablakokkal, tönkrement bútorokkal és több zsáknyi szeméttel találta szemben magát. 

Az ágyak vizeletfoltosak voltak, a vécécsészét eltörték, a hűtő és a kazán pedig használhatatlanná vált. 

A borsodi család tagjai azt állították, hogy nem kapták meg az ígért támogatást, míg a település polgármestere szerint minden rendelkezésre állt: pedagógiai segítség, létfenntartási támogatás és adományok is érkeztek, de a pénzt nem a megélhetésre fordították, hanem például taxizásra és éttermi rendelésekre – írja a Kisalföld, akik számos fotót készítettek az ingatlan állapotáról.

A településen sokan összefogtak a családért

„Mindent, de szó szerint mindent ki kellett dobnom, hogy újra kiadhassam a házat. Ez a család egyáltalán nem fizetett, és most már a felújítás terhe, valamint a szemét elszállításának költsége is nyomja a vállunkat” – panaszolta a lapnak Kelemen Balázs. 

A ház tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a házban hagyott jó állapotú ruhákat, játékokat és könyveket rászoruló családoknak juttatták el. 

Bár a településen sokan összefogtak a családért, a végkimenetel csalódottságot keltett a segítőkben és a helyiekben. A ház felújítása még folyamatban van, és a javítások jelentős költséget jelentenek a tulajdonos számára.

Mutatjuk, mire figyeljen, ha kiadja a lakását, vagy bérelni akar. Minden fél számára előnyös, ha a lakás- vagy irodabérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják. A bérbeadó így el tudja kerülni a hosszas és költséges pereskedést, ha a bérlő tartozásokat halmozna fel, vagy a bérleti jogviszony megszűnése után sem hajlandó kiköltözni a bérleményből. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!