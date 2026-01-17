112 éve bocsátották vízre a Szent István csatahajót

A Tegetthoff-osztály negyedik egységeként épült hadihajó nevét Szent István királyról, a magyar államalapítóról kapta – ez önmagában is jelképes jelentőségű volt egy olyan birodalomban, ahol a haditengerészet addig elsősorban osztrák dominanciájú volt. A csatahajó elkészülte komoly nemzeti presztízsnövekedést jelentett Magyarország számára.

Szent István csatahajó vízre bocsátása. Fotó: wikipedia.org

A monarchia legmodernebb csatahajója

Az Origón korábban több alkalommal is írtunk a tragikus sorsú magyar szuperhajóról. Több mint 20 ezer tonnás vízkiszorításával, négy hármas lövegtoronyban elhelyezett 305 milliméteres fő lövegeivel, valamint erős páncélzatával a dreadnought (forradalmi hadihajó-típus) korszak meghatározó darabjának számított. Meghajtásáról korszerű gőzturbinák gondoskodtak, amelyek elméletben akár 20 csomó feletti sebességet is lehetővé tettek. A hajó építése során magyar munkások ezrei dolgoztak a fiumei gyárban, és számos alkatrész is magyar üzemekből érkezett. A vízrebocsátási ünnepségen politikai és katonai vezetők, valamint a sajtó képviselői is jelen voltak – a Monarchia haditengerészeti erejének látványos demonstrációjaként.

Balszerencsés hajókeresztelő

A tengerészet régi hagyománya szerint az újonnan vízre bocsátott hajót mindig egy előkelő hölgy „kereszteli meg”, aki a hajó zászlóanyja lesz. A Szent István csatahajó esetében ezt a megtisztelő szerepet Mária Terézia főhercegnő töltötte be, aki személyével is hangsúlyozta az esemény kiemelt udvari és politikai jelentőségét. Az 1914. január 17-i fiumei vízrebocsátási ünnepség azonban nemcsak a haditengerészet, hanem a Monarchia belső feszültségeinek látványos színterévé is vált. A ceremónián hivatalból jelen kellett volna lennie Ferenc Ferdinánd főhercegnek, a trónörökösnek, aki egyúttal a császári és királyi haditengerészet fő szemlélője is volt. A főherceg azonban demonstratív módon távol maradt az eseménytől.

Szent István csatahajó. Fotó: wikipedia.org

Távolmaradásának oka a csatahajó elnevezése körüli éles vita volt.

Ferenc Ferdinánd – aki köztudottan nem viseltetett különösebb jóindulattal a magyar politikai törekvések iránt – azt javasolta, hogy az új dreadnoughtot egy 18. századi osztrák hadvezérről, Laudon tábornokról nevezzék el. Ferenc József császár azonban elvetette ezt az elképzelést, és a magyar fél kérését elfogadva hozzájárult ahhoz, hogy a hajó Szent István, a magyar államalapító király nevét viselje. A döntés mélyen sértette a trónörököst, aki tiltakozásképpen nem jelent meg a vízrebocsátáson. A gesztus jól tükrözte a Monarchia utolsó éveit jellemző nemzetiségi és politikai ellentéteket, amelyek még egy hadihajó névadása kapcsán is felszínre törtek. Így a Szent István csatahajó vízrebocsátása nem csupán haditechnikai és ünnepi esemény volt, hanem szimbolikus aktus is: egyszerre fejezte ki a magyar államiság iránti tiszteletet és a birodalmon belüli törésvonalakat – mindössze fél évvel az első világháború kitörése előtt.