Erre figyeljen vásárláskor! Nem mindegy milyen színe van a csirkehúsnak

A csirkehús megjelenése – legyen szó csirkemellről vagy más részről – fontos támpont lehet vásárláskor, de nem önmagában dönti el a csirke minőségét. A csirkehús színe leggyakrabban azt jelzi, mit evett az állat, mennyi ideig nevelték, és milyen tartási rendszerben nőtt fel. A sárga, világos vagy rózsaszín csirkehús mind természetes eredetű lehet, ha a körülmények rendben voltak – írja a Sonline.

A csirkehús színe gyakran a takarmányozásról árulkodik (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mit árul el a csirkehús színe?

A csirkehús színe elsősorban az állat takarmányozásáról mesél. A kukoricával, zöldségekkel etetett csirkék húsa és zsírja sárgásabb lehet, míg a búzán vagy szóján nevelt állatok húsa inkább világos vagy enyhén rózsaszín árnyalatú. Ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem eltérő nevelési módok következménye.

Milyen színű csirkehús a jó?

A jó minőségű csirkehús nem feltétlenül egyetlen színhez köthető. A sárga csirkehús gyakran lassabb nevelésre és természetesebb takarmányra utal, míg a világos csirkehús a tápalapú etetés jele lehet. A lényeg az, hogy a hús friss legyen: enyhén fényes felületű, rugalmas tapintású, kellemetlen szag nélkül.

Hogy süssünk csirkecombot air fryerben, hogy ne száradjon ki a hús?

Az air fryer kiváló eszköz a csirkecomb elkészítéséhez, de csak akkor, ha a sütés technológiáját helyesen alkalmazzuk. A megfelelő előkészítés, a jól megválasztott hőmérséklet és néhány szakmai fogás garantálja, hogy a csirkecomb húsa ne száradjon ki, hanem kívül ropogós, belül szaftos maradjon.

Kell-e aggódnunk a csirkemellen látható fehér csíkok miatt?

A csirkehús fogyasztása Magyarországon az egyik legnagyobb húsfogyasztási kategóriát képezi. A statisztikai adatok szerint egy átlagos magyar évente körülbelül 25-30 kg csirkehúst fogyaszt. Ha úgy számítjuk, hogy egy átlagos csirke körülbelül 2,5-3 kilogramm súlyú, akkor egy év alatt Magyarországon körülbelül 80-100 millió csirkét fogyasztanak el a háztartások és vendéglátóhelyek. A csirkehús iránti kereslet folyamatosan nőtt az utóbbi évtizedekben, és ma már az egyik legelterjedtebb húsfélének számít az országban.