Ilyet sem láttunk még: csokival csillapították a zajt egy dunaújvárosi lépcsőházban

Ki nem szeret csokit, cukrot, édességet kapni? A legtöbbünk szívesen elfogadja – ez nem is kérdés. Ilyen gesztusban lehetett részük Dunaújvárosban a Vasmű úti egyik lépcsőház lakóinak.

A dunaújvárosi lakóközösség különleges módon értesült a felújítási munkálatokról, csokit kaptak a szomszédok

Fotó: Duol

Különleges meglepetésre ébredtek a házban lakók.

A legtöbb társasházban az emberek csak egy gyorsan odatűzött papírt látnak arról, hogy hamarosan zajos felújítások kezdődnek.

A Vasmű úti házban azonban nem, az értesítő mellett ínycsiklandó csokoládé és színes gumicukor is várta őket a lépcsőházban kiragasztott üzenettel együtt – írja a Duol.

Csoki a szomszédoknak

A figyelmesség célja egyszerű volt, mégis ritkán látott: előre jelezni a közelgő felújítási munkák miatti esetleges zajokat, miközben egy apró ajándékkal, csokival is kedveskedni a szomszédoknak.

Ez a gesztus – nem csak a hivatalos tájékoztatás szokásos formáját dobta fel, hanem egyben a lépcsőház lakóinak jó viszonyát és egymás iránti törődését is tükrözte.

A lakóknak az édességgel fűszerezett értesítés valódi kis meglepetés volt: nem mindennap tapasztalják, hogy a kellemetlen felújítási zajok híréhez még egy kis nasit is kapnak. A gesztus nagy mosolyt csalt az arcokra, és megerősítette azt az érzetet, hogy egy összetartó közösség él abban a dunaújvárosi házban.

