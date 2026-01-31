Csúszós a járda, de nincs só? Ezek a házi praktikák segíthetnek

A probléma idén telén is számos települést érint Magyarországon, amikor a letaposott hóra fagyó víz tükörjéggé változtatja a járdákat. A csúszós járda nemcsak kellemetlen, hanem komoly balesetveszélyt is jelent, ezért különösen aktuálissá vált a kérdés: mit tehetünk a csúszós járda ellen?

Csúszós járda télen: ezek a háztartási megoldások működnek a legjobban

Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

Miért vált hiánycikké az útszóró só?

Az elmúlt hetekben több helyről is érkeztek jelzések arról, hogy az üzletek polcairól elfogyott az útszóró só. A tartós hideg, az ónos esők és a megnövekedett kereslet miatt sokan kénytelenek alternatív megoldások után nézni, különösen a családi házak, társasházak és kisebb üzletek környékén.

Csúszós járda házi praktikák

A tapasztalatok szerint több, otthon is megtalálható anyag alkalmas lehet arra, hogy csökkentse a csúszásveszélyt. A leggyakrabban használt alternatívák közé tartozik

a homok, a hamu, a fűrészpor, a föld, valamint a macskaalom.

Ezek az anyagok nem a jég olvasztásával fejtik ki hatásukat, hanem azonnali tapadást biztosítanak a jeges felületen, ami különösen fontos a reggeli és esti közlekedési csúcsidőszakokban – számol be a Bama.hu.

A tesztelések alapján a nagy szemű homok teljesített a legjobban a csúszós járda elleni védekezésben.

Durva szemcséi stabil tapadást biztosítanak a jégen, egyenletesen szórva pedig hosszabb ideig is hatékonyak maradnak. Előnye, hogy viszonylag olcsó, könnyen beszerezhető, és nem károsítja a burkolatot.

Meglepő második hely: a hamu

A második helyen a hamu végzett, amely finomabb szerkezete ellenére szintén megfelelő tapadást nyújtott, főként rövid távon. Különösen előnyös lehet azokban a háztartásokban, ahol fával fűtenek, hiszen így azonnal rendelkezésre áll egy hatékony csúszásgátló anyag.

Kevésbé tartós, de használható megoldások

A fűrészpor, a föld és a macskaalom is javította a járda járhatóságát, azonban hatásuk kevésbé bizonyult tartósnak vagy egyenletesnek. Ezek inkább átmeneti megoldásként ajánlhatók, például rövid szakaszokon vagy ideiglenes használatra.

További híreink:

A járda tisztán tartása ilyenkor nemcsak udvariasság kérdése, hanem jogszabályi kötelezettség is. A csúszós közterületek miatt a balesetveszély is megnő, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.