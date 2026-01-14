Jó hír a cukorbetegnek: végre engedélyezik a csodaterápiát az EU-ban

Az 1-es típusú cukorbetegség során az immunrendszer megtámadja az úgynevezett béta-sejteket. Ezek felelősek a vércukorszint érzékeléséért és az inzulin termeléséért. Amint a hasnyálmirigy béta-sejtjei károsodnak vagy elpusztulnak, kezdődhetnek a bajok, hiszen külső inzulinpótlás nélkül az élet fenntartása veszélybe kerül – számolt be a Bild.

A cukorbetegség népbetegségnek számít

Fotó: Unsplash

Az 1-es típusú diabéteszt gyakran csak akkor fedezik fel, amikor már megjelennek a tünetek: erős szomjúság (polidipszia), gyakori – akár éjszakai – vizelés, kifejezett fáradtság, gyengeség, teljesítménycsökkenés és koncentrációs zavarok, gyakori szédülés, hányinger, esetenként hasi fájdalom, valamint látászavarok (homályos látás). Ekkorra azonban a béta-sejtek jelentős része már elpusztult.

Bár ezek a sejtek képesek regenerálódni, és egészséges emberekben az élet során folyamatosan új béta-sejtek keletkeznek, klasszikus 1-es típusú cukorbetegségben az újonnan képződő sejtekre azonnal rátámad az autoimmun folyamat. Így a sejttömeg nem tud tartósan helyreállni, és klinikailag inzulinhiány marad fenn.

Ebben az átmeneti szakaszban lép közbe a teplizumab. A célja az, hogy a 2-es stádiumból (amikor az érintettek még nagyrészt tünetmentesek) a 3-as stádiumba való átmenetet (amikor a béta-sejtek száma jelentősen lecsökken, a vércukorszint magas, tünetek jelentkeznek és inzulinkezelés válik szükségessé) a lehető leghosszabb ideig késleltesse.

