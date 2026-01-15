Fontos szabály változik a diákbérleteknél – tilos lesz így használni

Fiatalok százezreinek jelenti a diákbérlet a legfontosabb utazási kedvezményt a mindennapokban. A kedvezményes bérletek eddigi gyakorlata azonban változik: a 2026-2027-es tanévtől szigorúbb adatkezelési előírások lépnek életbe, amelyek minden tanulót és szülőt érintenek. A cél az egységesebb szabályozás és a személyes adatok védelme, amely a tanulóbérletek használatát is új alapokra helyezi – írja a Szoljon.

Fotó: MTI/Szoljon.hu

Megváltozik a diákbérlet használata

A változás lényege, hogy megszűnik az eddig elterjedt gyakorlat, amely szerint a tanulók az oktatási azonosító számot tüntették fel a kedvezményes bérleteken. Ez az adat hivatalosan személyes adatnak minősül, ezért a jogszabályok nem teszik lehetővé a további használatát ilyen formában. A közlekedési szolgáltatók – köztük a Budapesti Közlekedési Központ – egységes szabályrendszert vezetnek be.

Milyen adat szerepelhet a diákbérleten?

A 2026–2027-es tanévtől kizárólag kétféle adat jelenhet meg a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken:

a diákigazolvány száma, vagy

egy személyazonosító okmány száma.

Más azonosító – így az oktatási azonosító – nem fogadható el.

Mit kell feltüntetni a diákbérleten 2026-tól?

Diákbérlet ellenőrzéskor milyen iratok kellenek?

Ellenőrzéskor továbbra is fel kell mutatni:

a kedvezményes bérletet,

a diákigazolványt vagy ideiglenes igazolást,

szükség esetén a személyazonosító okmányt is.

Ez a gyakorlat nem változik, a jogosultság igazolása továbbra is kötelező marad.

