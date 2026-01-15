Fontos szabály változik a diákbérleteknél – tilos lesz így használni

Hírlevél
3 órája
Olvasási idő: 6 perc
A tanulók mindennapi utazásában eddig szinte észrevétlenül volt jelen egy apró, mégis kulcsfontosságú adat. A diákbérlet használata azonban hamarosan új szabályokhoz kötődik, ezért nem árt időben tisztában lenni azzal, mire kell figyelni a következő tanévtől.
Fiatalok százezreinek jelenti a diákbérlet a legfontosabb utazási kedvezményt a mindennapokban. A kedvezményes bérletek eddigi gyakorlata azonban változik: a 2026-2027-es tanévtől szigorúbb adatkezelési előírások lépnek életbe, amelyek minden tanulót és szülőt érintenek. A cél az egységesebb szabályozás és a személyes adatok védelme, amely a tanulóbérletek használatát is új alapokra helyezi – írja a Szoljon.

diákbérlet
A diákbérlet használata egységes szabályok szerint változik
Fotó: MTI/Szoljon.hu

Megváltozik a diákbérlet használata

A változás lényege, hogy megszűnik az eddig elterjedt gyakorlat, amely szerint a tanulók az oktatási azonosító számot tüntették fel a kedvezményes bérleteken. Ez az adat hivatalosan személyes adatnak minősül, ezért a jogszabályok nem teszik lehetővé a további használatát ilyen formában. A közlekedési szolgáltatók – köztük a Budapesti Közlekedési Központ – egységes szabályrendszert vezetnek be.

Milyen adat szerepelhet a diákbérleten?

A 2026–2027-es tanévtől kizárólag kétféle adat jelenhet meg a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken:

  • a diákigazolvány száma, vagy
  • egy személyazonosító okmány száma.
    Más azonosító – így az oktatási azonosító – nem fogadható el.

Mit kell feltüntetni a diákbérleten 2026-tól?

Az új szabályok szerint a tanulóbérlet csak akkor lesz érvényes, ha a rajta szereplő azonosító megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ideiglenes diákigazolvány esetén a személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány száma is használható. A változás csak a következő tanévtől lép életbe, addig legfeljebb figyelmeztetésre számíthatnak az érintettek.

Diákbérlet ellenőrzéskor milyen iratok kellenek?

Ellenőrzéskor továbbra is fel kell mutatni:

  • a kedvezményes bérletet,
  • a diákigazolványt vagy ideiglenes igazolást,
  • szükség esetén a személyazonosító okmányt is.
    Ez a gyakorlat nem változik, a jogosultság igazolása továbbra is kötelező marad.

További hasznos információk elérhetők a Szoljon oldalán.

