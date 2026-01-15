Fontos szabály változik a diákbérleteknél – tilos lesz így használni

Fiatalok százezreinek jelenti a diákbérlet a legfontosabb utazási kedvezményt a mindennapokban. A kedvezményes bérletek eddigi gyakorlata azonban változik: a 2026-2027-es tanévtől szigorúbb adatkezelési előírások lépnek életbe, amelyek minden tanulót és szülőt érintenek. A cél az egységesebb szabályozás és a személyes adatok védelme, amely a tanulóbérletek használatát is új alapokra helyezi – írja a Szoljon.
Megváltozik a diákbérlet használata
A változás lényege, hogy megszűnik az eddig elterjedt gyakorlat, amely szerint a tanulók az oktatási azonosító számot tüntették fel a kedvezményes bérleteken. Ez az adat hivatalosan személyes adatnak minősül, ezért a jogszabályok nem teszik lehetővé a további használatát ilyen formában. A közlekedési szolgáltatók – köztük a Budapesti Közlekedési Központ – egységes szabályrendszert vezetnek be.
Milyen adat szerepelhet a diákbérleten?
A 2026–2027-es tanévtől kizárólag kétféle adat jelenhet meg a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken:
- a diákigazolvány száma, vagy
- egy személyazonosító okmány száma.
Más azonosító – így az oktatási azonosító – nem fogadható el.
Mit kell feltüntetni a diákbérleten 2026-tól?
Diákbérlet ellenőrzéskor milyen iratok kellenek?
Ellenőrzéskor továbbra is fel kell mutatni:
- a kedvezményes bérletet,
- a diákigazolványt vagy ideiglenes igazolást,
- szükség esetén a személyazonosító okmányt is.
Ez a gyakorlat nem változik, a jogosultság igazolása továbbra is kötelező marad.
Az új szabályok szerint a tanulóbérlet csak akkor lesz érvényes, ha a rajta szereplő azonosító megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ideiglenes diákigazolvány esetén a személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány száma is használható. A változás csak a következő tanévtől lép életbe, addig legfeljebb figyelmeztetésre számíthatnak az érintettek.