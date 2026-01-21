Végre fellélegezhet a diótermés? Ezt teszi a fagy a kártevőkkel

Az elmúlt években a diótermés egyik legnagyobb ellensége a dió zöld burkában fejlődő kártevő volt, amely barnulást, rothadást okoz, és jelentősen rontja a termés minőségét. Nem véletlen, hogy minden rendkívüli időjárási esemény – így az idei fagyos időszak is – bizakodásra ad okot a termelőknek.
Ott hat a fagy, ahol a kártevő telel
A kártevő a telet báb alakban, a talaj felső rétegében vészeli át, általában 2–10 centiméteres mélységben. Itt jöhet képbe a hideg: a tartós, hómentes, mélyfagyos idő képes csökkenteni a túlélők számát. Különösen ott hatásos ez, ahol a talaj fedetlen, nincs rajta vastag avar- vagy hótakaró.
Fontos azonban tudni, hogy a levegő hőmérséklete nem azonos a talaj hőmérsékletével. A talaj jó hőszigetelő, így a bábok gyakran csak enyhébb mínuszokat „éreznek”, ami önmagában még nem feltétlenül végzetes számukra – hívja fel a figyelmet az Agroinform.hu.
Nem csodaszer, de számít
A mostani fagy tehát nem irtja ki teljesen a kártevőt, de a dió védelmében kedvező kiinduló helyzetet teremthet. A gyérítő hatás leginkább ott érvényesül, ahol:
- hosszabb ideig tart a fagy
- a talaj többször átfagy
- kevés a szerves takarás
- nincs összefüggő hótakaró
Ugyanakkor a kártevő állománya rendkívül rugalmas: még jelentősebb téli pusztulás után is gyorsan képes újra felszaporodni, ha a körülmények kedvezőek.
A védekezést nem a tél oldja meg
Hibás stratégia lenne kizárólag a hidegre bízni a védekezést. A dió egészségének megőrzéséhez továbbra is tudatos, megelőző lépésekre van szükség:
- a fertőzött termések összegyűjtésére és megsemmisítésére,
- a talaj felszínének sekély bolygatására,
- a rajzás figyelésére,
- és szükség esetén pontos időzítésű növényvédelmi beavatkozásra.
Mit hozhat a következő dió szezon?
A jelenlegi hideg alapján mérsékelt optimizmus indokolt. Elképzelhető, hogy a következő szezon valamivel alacsonyabb fertőzési nyomással indul, de a probléma nem tűnik el magától. A tanulság egyértelmű: a tél segíthet, de a dió védelmét hosszú távon nem a fagy, hanem a következetes gondoskodás biztosítja.
