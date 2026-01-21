Végre fellélegezhet a diótermés? Ezt teszi a fagy a kártevőkkel

Hírlevél
Az idei tél szokatlanul erős fagyai sok kerttulajdonosban felélesztették a reményt. Talán végre kevesebb gond lesz a dió egyik legmakacsabb kártevőjével. A mínusz 10–20 fokos hidegek valóban segíthetnek, de csodát nem érdemes várni tőlük – a helyzet ennél összetettebb.
Az elmúlt években a diótermés egyik legnagyobb ellensége a dió zöld burkában fejlődő kártevő volt, amely barnulást, rothadást okoz, és jelentősen rontja a termés minőségét. Nem véletlen, hogy minden rendkívüli időjárási esemény – így az idei fagyos időszak is – bizakodásra ad okot a termelőknek.

dió
Megmentheti a kemény tél a diót? Ennyit számít a fagy a kártevők ellen
Fotó: Engin Akyurt / Pexels

Ott hat a fagy, ahol a kártevő telel

A kártevő a telet báb alakban, a talaj felső rétegében vészeli át, általában 2–10 centiméteres mélységben. Itt jöhet képbe a hideg: a tartós, hómentes, mélyfagyos idő képes csökkenteni a túlélők számát. Különösen ott hatásos ez, ahol a talaj fedetlen, nincs rajta vastag avar- vagy hótakaró.

Fontos azonban tudni, hogy a levegő hőmérséklete nem azonos a talaj hőmérsékletével. A talaj jó hőszigetelő, így a bábok gyakran csak enyhébb mínuszokat „éreznek”, ami önmagában még nem feltétlenül végzetes számukra – hívja fel a figyelmet az Agroinform.hu.

Nem csodaszer, de számít

A mostani fagy tehát nem irtja ki teljesen a kártevőt, de a dió védelmében kedvező kiinduló helyzetet teremthet. A gyérítő hatás leginkább ott érvényesül, ahol:

  • hosszabb ideig tart a fagy
  • a talaj többször átfagy
  • kevés a szerves takarás
  • nincs összefüggő hótakaró

Ugyanakkor a kártevő állománya rendkívül rugalmas: még jelentősebb téli pusztulás után is gyorsan képes újra felszaporodni, ha a körülmények kedvezőek.

A védekezést nem a tél oldja meg

Hibás stratégia lenne kizárólag a hidegre bízni a védekezést. A dió egészségének megőrzéséhez továbbra is tudatos, megelőző lépésekre van szükség:

  • a fertőzött termések összegyűjtésére és megsemmisítésére,
  • a talaj felszínének sekély bolygatására,
  • a rajzás figyelésére,
  • és szükség esetén pontos időzítésű növényvédelmi beavatkozásra.

Mit hozhat a következő dió szezon?

A jelenlegi hideg alapján mérsékelt optimizmus indokolt. Elképzelhető, hogy a következő szezon valamivel alacsonyabb fertőzési nyomással indul, de a probléma nem tűnik el magától. A tanulság egyértelmű: a tél segíthet, de a dió védelmét hosszú távon nem a fagy, hanem a következetes gondoskodás biztosítja.

A fagyos, havas tél nemcsak az embereket, hanem a kertek növényeit is komoly próbatétel elé állítja. A növények téli ápolása ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen a nem megfelelően védett virágok, cserjék és mediterrán növények könnyen visszafordíthatatlan fagykárokat szenvedhetnek.

Nem is gondolnánk, mi veszélyezteti télen a növényeinket

A talajok sótartalmának növekedése globális probléma, amihez hozzájárulnak például télen az utak jégtelenítése miatt használt kősó révén bekerülő ionok, más területeken pedig a tengervíz beszivárgása okozhat hasonló gondokat.

 

