A dióburok-fúrólégy rémuralma megtörhet? Meglepő hatása lehet a fagynak

A dióburok-fúrólégy megjelenése óta a hazai diótermés mennyisége és minősége jelentősen romlott. A fertőzött diók burka megfeketedik, rothadni kezd, a termés pedig gyakran eladhatatlanná válik. Ennek következményeként az elmúlt években a dió ára folyamatos emelkedést mutatott, amit a vásárlók is megéreztek – írja a BOON.

A dióburok-fúrólégy ellen 2026-ban a kemény tél és a mélyfagy is szerepet játszhat a védekezésben. Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

A dióburok-fúrólégy nem válogat: ugyanúgy károsítja a házikerti fákat, mint a nagyobb ültetvényeket, így országos szinten is komoly gazdasági hatással bír.

Hogyan él a dióburok-fúrólégy, és miért fontos a tél?

A dióburok-fúrólégy életciklusa szorosan kapcsolódik a talajhoz. A lárvák a fertőzött dió burkából a földbe jutnak, ahol báb állapotban telelnek át. A következő nyáron ezekből kelnek ki az új egyedek, amelyek ismét megfertőzik a termést.

A kutatások szerint a dióburok-fúrólégy bábjai meglepően ellenállók, azonban a tartós, mély talajfagy már képes lehet csökkenteni az áttelelő populációt. A 2026-os tél több térségben is hosszabb ideig –10 °C alatti hőmérsékletet hozott, ami ritkának számít az elmúlt évekhez képest.

Valóban megoldás lehet a fagy a dióburok-fúrólégy ellen?

Fontos tisztázni: a fagy nem csodaszer.

A dióburok-fúrólégy teljes kipusztulása a téli hideg hatására nem reális, ugyanakkor a szakértők szerint érzékelhető populációcsökkenés bekövetkezhet. Ez kevesebb fertőzött diót, jobb minőséget és akár nagyobb termést is jelenthet 2026-ban.

A hatás mértéke azonban nagyban függ:

a talaj típusától

a fertőzés előző évi erősségétől

a fagy időtartamától és mélységétől

Mit tehetnek a kerttulajdonosok a dióburok-fúrólégy ellen 2026-ban?

A dióburok-fúrólégy elleni védekezés továbbra is több lépésből álló folyamat. A tél csak egy eleme ennek, nem helyettesíti a tudatos kertészeti gyakorlatokat.

A szakemberek szerint kulcsfontosságú:

a lehullott diók gyors összegyűjtése

a fertőzött termések eltávolítása

a talaj tisztán tartása a fa alatt

a rajzás idején alkalmazott megfigyelés

Ezek együtt jelenthetnek valódi esélyt a dióburok-fúrólégy visszaszorítására.

Mit jelenthet mindez a dió árának szempontjából?

Amennyiben a dióburok-fúrólégy egyedszáma valóban csökken 2026-ban, az javíthatja a termésátlagot. Ez hosszabb távon akár mérsékelheti a dió árát is, bár az időjárás, a munkaerőköltségek és a piaci kereslet továbbra is befolyásoló tényezők maradnak.