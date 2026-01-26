Hírlevél
dióburok fúrólégy

A dióburok-fúrólégy rémuralma megtörhet? Meglepő hatása lehet a fagynak

Az elmúlt években kerttulajdonosok és diótermelők tömegei szembesültek azzal, milyen komoly károkat tud okozni egy szinte láthatatlan kártevő.A dióburok-fúrólégy megjelenése gyökeresen átalakította a diótermesztés mindennapjait, ám 2026-ban egy szokatlan körülmény, a hosszan tartó téli fagy most új esélyt kínálhat a védekezésben.
dióburok fúrólégyvédekezéstél

A dióburok-fúrólégy megjelenése óta a hazai diótermés mennyisége és minősége jelentősen romlott. A fertőzött diók burka megfeketedik, rothadni kezd, a termés pedig gyakran eladhatatlanná válik. Ennek következményeként az elmúlt években a dió ára folyamatos emelkedést mutatott, amit a vásárlók is megéreztek – írja a BOON.

A dióburok-fúrólégy ellen 2026-ban a kemény tél és a mélyfagy is szerepet játszhat a védekezésben.
Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

A dióburok-fúrólégy nem válogat: ugyanúgy károsítja a házikerti fákat, mint a nagyobb ültetvényeket, így országos szinten is komoly gazdasági hatással bír.

Hogyan él a dióburok-fúrólégy, és miért fontos a tél?

A dióburok-fúrólégy életciklusa szorosan kapcsolódik a talajhoz. A lárvák a fertőzött dió burkából a földbe jutnak, ahol báb állapotban telelnek át. A következő nyáron ezekből kelnek ki az új egyedek, amelyek ismét megfertőzik a termést.

A kutatások szerint a dióburok-fúrólégy bábjai meglepően ellenállók, azonban a tartós, mély talajfagy már képes lehet csökkenteni az áttelelő populációt. A 2026-os tél több térségben is hosszabb ideig –10 °C alatti hőmérsékletet hozott, ami ritkának számít az elmúlt évekhez képest.

Valóban megoldás lehet a fagy a dióburok-fúrólégy ellen?

Fontos tisztázni: a fagy nem csodaszer.
A dióburok-fúrólégy teljes kipusztulása a téli hideg hatására nem reális, ugyanakkor a szakértők szerint érzékelhető populációcsökkenés bekövetkezhet. Ez kevesebb fertőzött diót, jobb minőséget és akár nagyobb termést is jelenthet 2026-ban.

A hatás mértéke azonban nagyban függ:

  • a talaj típusától
  • a fertőzés előző évi erősségétől
  • a fagy időtartamától és mélységétől

Mit tehetnek a kerttulajdonosok a dióburok-fúrólégy ellen 2026-ban?

A dióburok-fúrólégy elleni védekezés továbbra is több lépésből álló folyamat. A tél csak egy eleme ennek, nem helyettesíti a tudatos kertészeti gyakorlatokat.

A szakemberek szerint kulcsfontosságú:

  • a lehullott diók gyors összegyűjtése
  • a fertőzött termések eltávolítása
  • a talaj tisztán tartása a fa alatt
  • a rajzás idején alkalmazott megfigyelés

Ezek együtt jelenthetnek valódi esélyt a dióburok-fúrólégy visszaszorítására.

Mit jelenthet mindez a dió árának szempontjából?

Amennyiben a dióburok-fúrólégy egyedszáma valóban csökken 2026-ban, az javíthatja a termésátlagot. Ez hosszabb távon akár mérsékelheti a dió árát is, bár az időjárás, a munkaerőköltségek és a piaci kereslet továbbra is befolyásoló tényezők maradnak.

A dióburok-fúrólégy elleni harc 2026-ban új fordulatot vehet a szokatlanul kemény tél miatt. A tartós fagy csökkentheti a kártevő számát, de önmagában nem oldja meg a problémát. A siker kulcsa továbbra is a tudatos védekezés és az előrelátó gondolkodás.

Megállíthatatlanul terjed az országban a fúrólégy

Az Amerikából származó kártevő nyálkává változtatja a dió burkát, és ehetetlenné teszi a termést. Magyarországon tavaly bukkant fel, és azóta rohamosan terjed: immár Zala megyében is megjelent, kiirtása pedig a hatóságok szerint lehetetlen.

Az aknázómoly nyomában toporog a diófúró légy

Komoly károkat okozhat majd a diótermésben Magyarországon egy most megjelent, de nagyon gyorsan terjedő rovar, a diófúró légy. Újabb betolakodó támadókra is számíthatunk, a keleti cseresznyelégy a cseresznyésekre, egy magyarul még nem elnevezett idegen muslica pedig a bogyós gyümölcsökre tenné rá ízelt lábait.

 

