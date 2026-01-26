A dióburok-fúrólégy rémuralma megtörhet? Meglepő hatása lehet a fagynak

A dióburok-fúrólégy megjelenése óta a hazai diótermés mennyisége és minősége jelentősen romlott. A fertőzött diók burka megfeketedik, rothadni kezd, a termés pedig gyakran eladhatatlanná válik. Ennek következményeként az elmúlt években a dió ára folyamatos emelkedést mutatott, amit a vásárlók is megéreztek – írja a BOON.
A dióburok-fúrólégy nem válogat: ugyanúgy károsítja a házikerti fákat, mint a nagyobb ültetvényeket, így országos szinten is komoly gazdasági hatással bír.
Hogyan él a dióburok-fúrólégy, és miért fontos a tél?
A dióburok-fúrólégy életciklusa szorosan kapcsolódik a talajhoz. A lárvák a fertőzött dió burkából a földbe jutnak, ahol báb állapotban telelnek át. A következő nyáron ezekből kelnek ki az új egyedek, amelyek ismét megfertőzik a termést.
A kutatások szerint a dióburok-fúrólégy bábjai meglepően ellenállók, azonban a tartós, mély talajfagy már képes lehet csökkenteni az áttelelő populációt. A 2026-os tél több térségben is hosszabb ideig –10 °C alatti hőmérsékletet hozott, ami ritkának számít az elmúlt évekhez képest.
Valóban megoldás lehet a fagy a dióburok-fúrólégy ellen?
Fontos tisztázni: a fagy nem csodaszer.
A dióburok-fúrólégy teljes kipusztulása a téli hideg hatására nem reális, ugyanakkor a szakértők szerint érzékelhető populációcsökkenés bekövetkezhet. Ez kevesebb fertőzött diót, jobb minőséget és akár nagyobb termést is jelenthet 2026-ban.
A hatás mértéke azonban nagyban függ:
- a talaj típusától
- a fertőzés előző évi erősségétől
- a fagy időtartamától és mélységétől
Mit tehetnek a kerttulajdonosok a dióburok-fúrólégy ellen 2026-ban?
A dióburok-fúrólégy elleni védekezés továbbra is több lépésből álló folyamat. A tél csak egy eleme ennek, nem helyettesíti a tudatos kertészeti gyakorlatokat.
A szakemberek szerint kulcsfontosságú:
- a lehullott diók gyors összegyűjtése
- a fertőzött termések eltávolítása
- a talaj tisztán tartása a fa alatt
- a rajzás idején alkalmazott megfigyelés
Ezek együtt jelenthetnek valódi esélyt a dióburok-fúrólégy visszaszorítására.
Mit jelenthet mindez a dió árának szempontjából?
Amennyiben a dióburok-fúrólégy egyedszáma valóban csökken 2026-ban, az javíthatja a termésátlagot. Ez hosszabb távon akár mérsékelheti a dió árát is, bár az időjárás, a munkaerőköltségek és a piaci kereslet továbbra is befolyásoló tényezők maradnak.
A dióburok-fúrólégy elleni harc 2026-ban új fordulatot vehet a szokatlanul kemény tél miatt. A tartós fagy csökkentheti a kártevő számát, de önmagában nem oldja meg a problémát. A siker kulcsa továbbra is a tudatos védekezés és az előrelátó gondolkodás.
