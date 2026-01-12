Direkt megy tönkre a mobilunk? Az egész ki van számítva?

Meddig bírja egy telefon? 3-4 év max? És egy autó? Fordult már elő olyan, hogy valami komolyabb alkatrész pont néhány hónappal azután romlott el, hogy lejárt a garancia? Vagy szétszakadt a farmer, pedig még alig volt hordva?

Jeszenszky Zsolt: Tervezett avulás?

Néha olyan, mintha Murphy törvénye tényleg igaz lenne. Vagy a világ összeesküdött volna ellenünk. Azért, mert pontosan így van! De, amikor azt mondjuk, hogy a világ esküdött össze, az nem valamilyen mennyei vagy pokoli összeesküvés. Hanem egészen pontosan tudjuk, kik azok, akik összeesküdtek.

A Valóság Ezer Darabja videósorozat eheti epizódjában Jeszenszky Zsolt bemutatja a 124 éve világító villanykörtét… a nagy cégek kifinomult trükkjeit… és azt is, hogy hogyan válunk mindannyian ezek áldozataivá.