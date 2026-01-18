Pálinka illatú hajnalok és lakomák – így zajlottak a disznóvágások Magyarországon

A disznóvágás évszázadokon át szervesen kapcsolódott a falu mindennapjaihoz, különösen a vidéken élő családok életében. A hagyomány Kelet-Közép-Európa népi kultúrájában gyökerezik, és Magyarországon generációkon átívelően öröklődött.

A disznóvágás Magyarországon a hagyományos paraszti kultúra része – 1986

Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A disznóvágás szerepe a vidéki és paraszti kultúrában

A disznóvágás nem pusztán élelmiszer-előállítás volt, hanem a túlélés egyik alapja a téli hónapokra készülve. A paraszti kultúra részeként a disznóvágás a vidék közösségi rendjét erősítette: a falu lakói segítették egymást, a munka közben pedig történetek, nevetés és közös étkezések kapcsolták össze az embereket.

A disznóvágás hagyományai Magyarországon szorosan összefonódtak a magyar hagyománnyal, a népi kultúrával és a vidéki élet mindennapjaival. A friss hús feldolgozása, a disznótor és az együtt töltött idő mind a hagyomány részét képezte.