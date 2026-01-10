Dobogókőre menne? Erre figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség tájékoztatása szerint a hóesés és a téli programok miatt jelentős az érdeklődés Dobogókő és Visegrád iránt, ami érthető, de a síelni, szánkózni vágyók gyorsan megtölti a parkolókat.

Torlódásokra figyelmeztet a rendőrség Dobogókő és Visegrád térségében

Fotó: police.hu

A hatóságok fokozott rendőri jelenléttel segítik a közlekedést, és nem árt tudni, hogy több helyen parkolási korlátozásokkal, visszafordításokkal is számolni kell.

Ha a dobogókői parkolók megtelnek, a rendőrök az Esztergom és Pilisszentkereszt felől érkező gépjárműveket is visszafordítják, továbbá a 1111-es úton tilos az út szélén várakozni, ezért büntethetnek is.

Visegrád környékén szintén torlódások várhatók, különösen a sípálya megnyitása miatt, így előfordulhat, hogy az autósok csak távolabb találhatnak parkolóhelyet – írja a Kemma.

Tanácsok Dobogókőre indulás előtt

A rendőrség továbbá fokozott óvatosságra int a téli időjárás miatt: a hideg, a havazás és helyenként az ónos eső napokig is tarthat, ami rossz látási viszonyokat és csúszós utakat eredményez, ezáltal növeli a balesetek kockázatát. Az autósoknak javasolják a téli felszerelés használatát, a járművek ellenőrzését (akkumulátor, gumiabroncsok, világítás) és a megfelelő felszerelések – például jégkaparó, hólánc – magukkal vitelét, ha a hegyekbe, Dobogókőre vagy Visegrádra indulnak. Gyalogosok és kerékpárosok számára a fényvisszaverő mellény viselése is erősen ajánlott.

Lázár János építési és közlekedési miniszter újabb hóhelyzetjelentést tett közzé szombaton. A gyorsforgalmi utak mindenütt sónedvesek, ahogy a főutak burkolata is, bár a déli országhatár mentén, illetve elszórtan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben latyakos is lehet. A mellékutak némileg jobban, főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat.