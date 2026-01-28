Törésponton a dolgozó szülők: rejtett válság fenyegeti a munkahelyeket 2026-ban

A Modern Families Index legfrissebb kiadása szerint a munkavállalók egy jelentős része ma már nemcsak a munkáját, hanem a teljes élethelyzetét próbálja egyensúlyban tartani egy egyre kiszámíthatatlanabb gazdasági és társadalmi környezetben. Az emelkedő megélhetési költségek, a növekvő gyermek- és idősellátási feladatok, valamint a munkahelyi kultúrák lassú alkalmazkodása együtt olyan „tökéletes vihart” alkotnak, amely egyre több dolgozót sodor a kiégés határára.

A stressz csendben rombol: dolgozó szülők ezrei kerülnek töréspont közelébe. Fotó:Ilusztráció/JobInfo

A gondoskodás terhe már nem magánügy

A kutatás több ezer dolgozó szülő és gondozó tapasztalatait elemezve arra jutott, hogy az ellátási feladatok súlya már közvetlenül befolyásolja a munkahelyi jelenlétet és elköteleződést. Sokan kényszerülnek arra, hogy szabadságot vagy akár betegszabadságot vegyenek ki váratlan családi helyzetek miatt, miközben egyre többen gondolkodnak el a munkahelyváltáson vagy a munkaidő csökkentésén.

Ez a jelenség különösen azokat érinti, akik egyszerre gondoskodnak gyermekekről és idős hozzátartozókról. Számukra a munka és a magánélet közötti határvonal gyakran teljesen elmosódik, ami hosszabb távon nemcsak mentális, hanem karrierbeli következményekkel is jár.

A nők továbbra is nagyobb árat fizetnek

A kutatás rávilágít arra is, hogy a gondoskodási feladatok hatása továbbra is aránytalanul érinti a nőket. Az anyák jelentősen nagyobb arányban érzik úgy, hogy a gyermekvállalás negatívan befolyásolta szakmai előmenetelüket, különösen akkor, ha az idősgondozás is megjelenik az életükben. A tartós stressz, a folyamatos alkalmazkodás és az elérhetőség kényszere sokaknál már a mindennapi működést is megnehezíti.

A stressz immár üzleti kockázat

A magas stresszszint nem pusztán egyéni probléma. Egyre több munkavállaló számol be arról, hogy a feszültség időnként akadályozza a hatékony munkavégzést, a koncentrációt és a döntéshozatalt. Mindez közvetlen hatással van a termelékenységre, a hiányzások számára és végső soron a szervezetek stabilitására is.

Bár sok vállalat tett lépéseket a rugalmas munkavégzés irányába, a kutatás szerint önmagában a hibrid modell nem jelent megoldást. A gondozási helyzetek nem tervezhetők előre, és ha nincs gyors, gyakorlati segítség, a rugalmasság könnyen kiüresedett ígéretté válik.