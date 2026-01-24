Drámai változás jön az időjárásban – vége a télnek?

Elkezdődött az enyhülés és olvadás: a következő napokban több hullámban is érkezik csapadék, esős időjárásra számíthatunk. Jövő hét elején átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csak pár napig lesz száraz idő, írja a koponyeg.hu.

A havazást eső váltja fel a következő napok időjárásában

Fotó: Osman Rana / Unsplash

Mai várható időjárás

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a déli tájakon és északnyugat egyes részein a nap is kisüthet. A délelőtti órákban északkeleten még előfordulhat gyenge eső, esetleg vegyes csapadék, majd ott is mindenütt szárazra fordul az idő.

Vasárnap

Erősen felhős, majd borult lesz az ég, és délnyugat felől több hullámban várható eső. Eleinte ÉK-en néhol még ónos eső előfordulhat. +3, +5 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleti szél egyre inkább megerősödik.

Hétfő

Marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap is. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 2 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedd

A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. +5, +6 fok várható délután.

Szerda

Beborul az ég, és szinte országszerte várható kiadós mennyiségű eső. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtök

Túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.