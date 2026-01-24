Drámai változás jön az időjárásban – vége a télnek?

Elkezdődött az enyhülés és olvadás: a következő napokban több hullámban is érkezik csapadék, esős időjárásra számíthatunk. Jövő hét elején átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csak pár napig lesz száraz idő, írja a koponyeg.hu.
Mai várható időjárás
Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a déli tájakon és északnyugat egyes részein a nap is kisüthet. A délelőtti órákban északkeleten még előfordulhat gyenge eső, esetleg vegyes csapadék, majd ott is mindenütt szárazra fordul az idő.
Vasárnap
Erősen felhős, majd borult lesz az ég, és délnyugat felől több hullámban várható eső. Eleinte ÉK-en néhol még ónos eső előfordulhat. +3, +5 fok körül alakul a hőmérséklet. A keleti szél egyre inkább megerősödik.
Hétfő
Marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap is. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 2 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Kedd
A ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. +5, +6 fok várható délután.
Szerda
Beborul az ég, és szinte országszerte várható kiadós mennyiségű eső. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.
Csütörtök
Túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.