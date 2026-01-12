Eljött a vég a notórius gyorshajtók számára: itt a drón traffipax

A modern világban a drón traffipax már nem sci-fi, hanem működő valóság. Míg Európában továbbra is a fix telepítésű traffipaxok és az időszakos rendőri akciók jelentik a fő visszatartó erőt, addig Kínában mesterséges intelligenciával felszerelt drónok pásztázzák az utcákat, és azonnal kiszúrják a biztonsági öv nélküli, telefonáló vagy gyorshajtó sofőröket – írj a SONLINE.

Drón traffipax a levegőben – már nem csak az út széléről figyelik a gyorshajtókat. Fotó:Illusztráció/Unplash

Drón traffipax a levegőben – amikor felülről szólnak rád

Hangzhou vagy Sanghaj utcáin már mindennapos, hogy egy drón traffipax lebeg a forgalom felett. Ezek az eszközök nemcsak nagy felbontású kamerával, hanem hangszóróval, rendszámfelismerő és arcfelismerő szoftverrel is rendelkeznek. Az operátor akár azonnal rá is szólhat a sofőrre: „Tegye le a telefont!” vagy „Itt tilos a várakozás!”

Egyes városokban a rendszer még tovább megy: ha a szabálytalanság nem szűnik meg, a bírság automatikusan elindul — emberi beavatkozás nélkül.

Mennyit lát valójában a hagyományos traffipax?

Sok autós úgy gondolja, hogy a fix traffipaxok kilométerekről figyelik őket, de a valóság jóval árnyaltabb:

Hatótávolság: jellemzően 3–20 méter

Látószög: kb. 10–25 fok

Telepítési magasság: átlagosan 6,5 méter

Időjárás: köd és éjszaka alig csökkenti a pontosságot

Mobil lézeres traffipax: akár több száz méterről is mér

Éppen ezért jelent óriási ugrást a drón traffipax, amely mozgás közben, felülről és több irányból is képes ellenőrizni a forgalmat.

Hogyan lehet „túlélni” a drón traffipax korszakát?

A KRESZ-táblák továbbra sem dísznek vannak az út mentén. A fix kamerák előtt 40–70 méterrel jelzik a mérést, és mivel a hiteles mérés csak 20 méteren belül történik, az időben történő lassítás még segíthet.

A legbiztosabb megoldás azonban változatlan: tartsuk be a szabályokat, vezessünk előrelátóan, mert a drón traffipax nem fárad, nem pislog, és mindent rögzít.

Hamarosan nincs több lebuktatott traffipax

A Google Maps már kivette, a Waze egyelőre még mutatja a traffipaxok helyét – de lehet, hogy már nem sokáig. A funkció ugyanis egyre több országban kerül a szabályozók célkeresztjébe