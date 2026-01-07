Dudás Miki édesanyja teljesen összetört – könnyek között nyilatkozott!

2026 januárjának elején, Budapesten, a XVIII. kerületben találták meg holtan Dudás Miklóst, a világbajnok kajakost a lakásában. A rendőrségi helyszínelést követően kiderült, hogy a sportoló testén olyan sérülések voltak, amelyek felvetik az idegenkezűség gyanúját. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi nyomozói indítottak eljárást, amely jelenleg is folyamatban van. A tragédia alig egy évvel azután történt, hogy Dudás Miki édesapja is erőszakos körülmények között hunyt el, egy benzinkúton elszenvedett támadás után – számol be a Blikk.

Dudás Miki (1991-2026)

Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Dudás Miki édesanyja teljesen összetört

A gyászoló édesanya, Klára megtörten nyilatkozott:

Nem vagyok jól… nem tudom felfogni, mi történt a gyerekemmel. Bízom benne, hogy kiderül az igazság.

A szavai mögött ott van egy anya kimondhatatlan fájdalma – rövid időn belül két elveszített családtag, ráadásul mindkét esetben erőszakos körülmények gyanúja merül fel.

Nyomozás indult a haláleset körülményei miatt

A hatósági boncolás során olyan sérüléseket találtak, amelyek miatt

a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.

A lakásban vérnyomokat rögzítettek, a sportoló telefonját pedig lefoglalták, hogy rekonstruálják az utolsó napjait.

Újabb csapás a világbajnok sportoló családjára

Dudás Miki neve az elmúlt években nemcsak sportsikerei, hanem a családját ért sorozatos tragédiák miatt is gyakran szerepelt a hírekben. A mostani haláleset újabb, súlyos csapás a már így is megrendült család számára.

Kapcsolódó tartalmaink:

Az egész országot megrázta a hír egy fiatal sportoló haláláról. Dudás Miki halála körüli részletekről a rendőrség új információkat közölt. Most az is kiderült, ki volt mellette a tragédia idején.

Mint ismert, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos, akinek a holttestét 2026. január 5-én találták meg a 18. kerületi lakásában. Nem Dudás Miklós az egyetlen, sok olyan korábbi magyar sportoló van, akik tragikusan fiatalon haltak meg. Korábban többek között Kolonics Györgyöt, Ocskay Gábort, Lázár Bencét, Fehér Miklóst vagy éppen Zavadszky Gábort is egy ország gyászolta.