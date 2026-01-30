Virágok és könnyek: így néz ki Dudás Miklós sírja

Dudás Miklós 2026. január 5-én hunyt el otthonában, tragikus hirtelenséggel. A sportoló nem adott életjelet magáról, ezért párja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat. A rendőrök Dudás Miklós holttestét a lakásban találták meg, az ügyben azonnal vizsgálat indult. Később kiderült: a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz ismeretlen tettes ellen, miután a boncolás bűncselekményre utaló jeleket tárt fel. A tragédia különösen megrázó, hiszen a kajakos édesapja is alig egy évvel korábban hunyt el, szintén tragikus körülmények között.

Dudás Miklós

Így zajlott Dudás Miklós temetése

Dudás Miklóst péntek délben helyezték végső nyugalomra a pestszentlőrinci temetőben, édesapja és nagyapja mellé. A temetésre már délelőtt megérkeztek a rokonok és a családtagok, a gyászszertartáson sporttársak, barátok és tisztelők sokasága vett részt. A szertartás megrendítő pillanata volt, amikor Dudás Miki kislányát, Mancit az egyik családtag kísérte a ravatalozóhoz – a gyermek egy rózsaszín plüssfigurát tett édesapja fényképe mellé.

Dudás Miklós koszorúkkal borított sírja

Megható búcsú az özvegytől

A temetés egyik legfájdalmasabb momentuma Szigligeti Ivett búcsúja volt, amelyet a szertartás vezetője tolmácsolt. Az özvegy szavai sokakat könnyekig hatottak:

Szeretett társtól, édesapától, gyermektől búcsúzunk. Fájdalmasan engedjük el, hiszen csak 34 év adatott meg számára.

Ivett felidézte közös életüket, szerelmüket és azokat az álmokat, amelyek már sosem valósulhatnak meg:

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet. Mérhetetlenül hiányzol. Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Megbeszéltük, hogy idős korunkban a Balaton partján, az unokáink körében leszünk együtt – én ott foglak várni.

