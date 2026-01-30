Szívszorító szavakkal búcsúzott Dudás Miklóstól az özvegye

A tragédia súlyát tovább növeli, hogy a kajakos édesapja, Dudás István is alig egy évvel korábban hunyt el, szintén tragikus körülmények között. Ahogy az Origo is beszámolt róla, Miklóst várhatóan édesapja mellé temetik el, akinek halála korábban is felfoghatatlan veszteséget jelentett a család számára.

Megható szavakkal búcsúzott Dudás Miklóstól Szigligeti Ivett

A temetésen elhangzott özvegyi búcsú különösen megrázó volt. Ivett szavait a szertartás vezetője tolmácsolta:

Szeretett társtól, édesapától, gyermektől búcsúzunk. Vannak percek, amikor nehéz bármit is mondani, ez is ilyen. Fájdalmasan engedjük el, hiszen csak 34 év adatott meg számára.

Ivett meghatóan idézte fel közös életüket, szerelmüket és azokat az álmokat, amelyeket már nem élhetnek meg együtt.

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet. Mérhetetlenül hiányzol. Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért. Megbeszéltük, hogy idős korunkban a Balaton partján, az unokáink körében leszünk együtt – én ott foglak várni

– hangzott el a búcsúbeszédben.

Barátai és sporttársai egy emberként emlékeztek meg Dudás Mikiről mint életvidám, kedves, mindenki által szeretett emberről, akinek hiánya pótolhatatlan nemcsak a sportéletben, hanem mindazok számára, akik ismerték és szerették.