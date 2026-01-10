Így spórolhatunk időt az orvosi ügyintézésnél

Az EgészségAblak az állami online egészségügy egyik legfontosabb eszközévé vált Magyarországon. A digitális egészségügy fejlődésének köszönhetően ma már egyetlen egészségügyi mobilalkalmazás segítségével érhetők el olyan e-egészségügyi szolgáltatások, amelyek korábban csak személyesen vagy telefonon voltak intézhetők. Az alkalmazás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódik, és milliók számára teszi egyszerűbbé az egészségügyi ügyintézést - tájékoztat a BAMA.

Az EgészségAblak segítségével a leletek és receptek bárhol hozzáférhetők - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan lehet időpontot foglalni az EgészségAblakban?

Az időpontfoglalás orvoshoz néhány lépésben elvégezhető az alkalmazásban. A felhasználó kiválasztja a szakrendelést, majd az elérhető időpontok közül foglalhat, sok esetben beutaló nélkül is.

Az online szakrendelésre történő foglalás csökkenti a telefonos leterheltséget, és átláthatóbbá teszi a betegellátást.

Mire jó az EgészségAblak alkalmazás?

Az alkalmazás egyik legnagyobb előnye, hogy egy helyen kezeli az egészségügyi adatokat. Elérhetők benne az e-receptek, a leletek és más egészségügyi dokumentumok, valamint ellenőrizhető a társadalombiztosítási jogviszony is. Ez a megoldás különösen hasznos azok számára, akik rendszeresen járnak orvoshoz vagy több ellátásban is érintettek.

Hogyan működik az EESZT mobilalkalmazás?

Az EgészségAblak az EESZT mobilos felületeként működik, amely egy biztonságos, központi rendszerben tárolja az egészségügyi adatokat. A betegek és az egészségügyi szolgáltatók így gyorsan és ellenőrzött módon férhetnek hozzá a szükséges információkhoz, ami pontosabb diagnózist és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé.

Ez volt az év fejlesztése a magyar egészségügyben

Az egészségügyben nincs „kész állapot”, a fejlesztések folyamatosak – hangsúlyozta Takács Péter a Mandiner Vekker című reggeli műsorában. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerint 2025-ben is jelentős előrelépések történtek a magyar egészségügyben, ezek közül pedig kiemelkedik az EgészségAblak alkalmazásban bevezetett online időpontfoglalás.