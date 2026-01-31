Rektori döntés: eltűnt az uniós zászló az egyetem területéről

Rendhagyó döntést hozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vezetése: a diplomaosztó idejére eltávolították az európai uniós zászlót az egyetem területéről. A lépést a rektor azzal indokolta, hogy elfogadhatatlannak tartja a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók kizárását az uniós felsőoktatási és kutatási programokból.

Az egyetem vezetése szimbolikus eszközhöz nyúlt, hogy felhívja a figyelmet a magyar hallgatókat és kutatókat érintő uniós döntések következményeire.

Fotó: HírTV

A döntés egyértelmű politikai és szimbolikus üzenetet hordoz, amely az egyetem vezetése szerint nem az Európai Unió ellen irányul, hanem az uniós intézmények által hozott, vitatott döntések ellen szól.

Az egyetem szimbolikus tiltakozása az uniós kizárás ellen

Az uniós zászló eltávolítása az Erasmus+ és a Horizont programokból való kizárásra adott válaszként értelmezhető. A rektori álláspont szerint ezek az intézkedések jogellenesek és diszkriminatívak, mivel magyar hallgatók és kutatók ezreit fosztják meg a nemzetközi tanulás és együttműködés lehetőségétől.

Az egyetem vezetése úgy látja, hogy a döntések nem szakmai, hanem politikai alapon születtek meg, és súlyosan sértik az európai felsőoktatási együttműködés alapelveit.

Jogvita és nemzetközi feszültség

A zászló eltávolítását egy hosszabb ideje húzódó jogi és politikai konfliktus előzte meg. Több magyar felsőoktatási intézmény bírósági úton támadta meg az uniós kizárásokat, arra hivatkozva, hogy az intézményi átalakulások nem indokolják a programokból való kizárást.

Az egyetemek szerint más uniós tagállamokban hasonló irányítási modellek mellett zavartalanul működnek ezek a programok, így a magyar intézményekkel szembeni fellépés kettős mércét jelez.

A rektori döntés egyértelmű üzenetet kíván közvetíteni a hallgatók felé is: az egyetem vezetése kiáll a diákok és a kutatók érdekei mellett, és nem fogadja el, hogy politikai viták árát ők fizessék meg.

Egyúttal az európai intézmények felé is jelzés értékű a lépés, miszerint az egyetemek nem tekinthetők pusztán végrehajtó szereplőknek, ha alapvető jogaik és lehetőségeik kerülnek veszélybe.