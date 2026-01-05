Előléptetésre pályázol? Négy tipp, hogy tényleg te kapd meg

Mutasd meg, hogy több van benned

Sokan ott csúsznak el, hogy kiválóan végzik a feladataikat, és közben azt feltételezik: a teljesítmény majd magától beszél. A valóság viszont az, hogy a vezetők nem mindig látják részleteiben, mennyi extra energiát teszel bele, és azt sem érzékelik automatikusan, hogy készen állsz egy következő szintre. Érdemes ezért tudatosan olyan helyzeteket keresni, ahol meg tudod mutatni a magasabb kompetenciaszintedet. Ha van rá lehetőség, kezdeményezz, vállalj fel egy új folyamatot, vigyél el egy kisebb projektet a tervezéstől a megvalósításig, vagy jelentkezz olyan feladatra, ami túlmutat a rutinon. A cél nem az, hogy túlvállald magad, hanem hogy láthatóvá váljon: képes vagy önállóan gondolkodni, priorizálni és felelősséget vállalni.

Az előléptetés esélyeit gyakran nem a túlóra, hanem a láthatóság növeli

Fotó: Jobinfo.hu

Ugyanilyen erős jelzés a vezetők felé, ha másokat segítesz fejlődni. Amikor mentorálsz, tudást adsz át, vagy támogatod az új kollégák beilleszkedését, akkor valójában vezetői működést mutatsz: rendszert teremtesz, emelsz a csapat szintjén, és biztonságot adsz másoknak. Ha mindezt kiegészíted folyamatos tanulással, a képleted még erősebb. Az önképzés nem csak plusz információ, hanem üzenet is: komolyan veszed a pályádat, és hosszú távra tervezel.

Dolgozz okosan, és tedd láthatóvá az eredményeidet

A munka világa nem mindig érdemelvű, ezért nem érdemes arra várni, hogy valaki „véletlenül” észreveszi a teljesítményedet. A láthatóság nem dicsekvés, hanem tudatos kommunikáció. Ha nem szeretsz önfényezni, akkor is meg tudod oldani elegánsan: például rendszeres, rövid egyeztetésekkel a vezetőddel, ahol összefoglalod, min dolgozol, milyen eredmények születtek, hol vannak kockázatok, és miben kérsz iránymutatást. Ezzel egyszerre tűnsz proaktívnak és megbízhatónak, ráadásul a főnöködnek is könnyebb lesz „feljebb eladnia” a munkádat.

Az okos munkavégzéshez az is hozzátartozik, hogy ahol lehet, fejlesztesz a módszereiden. Ha a munkaköröd engedi, használd a technológiát, automatizálj, egyszerűsíts folyamatokat, és szabadíts fel időt a magasabb hozzáadott értékű feladatokra. Amikor valaki nem csak elvégzi a munkát, hanem jobbá is teszi a működést, az vezetői szemmel külön kategória.

A kapcsolati háló is ebbe a logikába illeszkedik. Nem arról van szó, hogy „jóban kell lenni mindenkivel”, hanem arról, hogy ismerd a céged működését, tudd, kik a kulcsszereplők, és legyen természetes kapcsolatod más csapatokkal is. Ha megvan a bizalom és a szakmai jó hír,