Előléptetésre pályázol? Négy tipp, hogy tényleg te kapd meg

Mutasd meg, hogy több van benned
Sokan ott csúsznak el, hogy kiválóan végzik a feladataikat, és közben azt feltételezik: a teljesítmény majd magától beszél. A valóság viszont az, hogy a vezetők nem mindig látják részleteiben, mennyi extra energiát teszel bele, és azt sem érzékelik automatikusan, hogy készen állsz egy következő szintre. Érdemes ezért tudatosan olyan helyzeteket keresni, ahol meg tudod mutatni a magasabb kompetenciaszintedet. Ha van rá lehetőség, kezdeményezz, vállalj fel egy új folyamatot, vigyél el egy kisebb projektet a tervezéstől a megvalósításig, vagy jelentkezz olyan feladatra, ami túlmutat a rutinon. A cél nem az, hogy túlvállald magad, hanem hogy láthatóvá váljon: képes vagy önállóan gondolkodni, priorizálni és felelősséget vállalni.
Ugyanilyen erős jelzés a vezetők felé, ha másokat segítesz fejlődni. Amikor mentorálsz, tudást adsz át, vagy támogatod az új kollégák beilleszkedését, akkor valójában vezetői működést mutatsz: rendszert teremtesz, emelsz a csapat szintjén, és biztonságot adsz másoknak. Ha mindezt kiegészíted folyamatos tanulással, a képleted még erősebb. Az önképzés nem csak plusz információ, hanem üzenet is: komolyan veszed a pályádat, és hosszú távra tervezel.
Dolgozz okosan, és tedd láthatóvá az eredményeidet
A munka világa nem mindig érdemelvű, ezért nem érdemes arra várni, hogy valaki „véletlenül” észreveszi a teljesítményedet. A láthatóság nem dicsekvés, hanem tudatos kommunikáció. Ha nem szeretsz önfényezni, akkor is meg tudod oldani elegánsan: például rendszeres, rövid egyeztetésekkel a vezetőddel, ahol összefoglalod, min dolgozol, milyen eredmények születtek, hol vannak kockázatok, és miben kérsz iránymutatást. Ezzel egyszerre tűnsz proaktívnak és megbízhatónak, ráadásul a főnöködnek is könnyebb lesz „feljebb eladnia” a munkádat.
Az okos munkavégzéshez az is hozzátartozik, hogy ahol lehet, fejlesztesz a módszereiden. Ha a munkaköröd engedi, használd a technológiát, automatizálj, egyszerűsíts folyamatokat, és szabadíts fel időt a magasabb hozzáadott értékű feladatokra. Amikor valaki nem csak elvégzi a munkát, hanem jobbá is teszi a működést, az vezetői szemmel külön kategória.
A kapcsolati háló is ebbe a logikába illeszkedik. Nem arról van szó, hogy „jóban kell lenni mindenkivel”, hanem arról, hogy ismerd a céged működését, tudd, kik a kulcsszereplők, és legyen természetes kapcsolatod más csapatokkal is. Ha megvan a bizalom és a szakmai jó hír,
könnyebben kapsz lehetőségeket, és egy előléptetési döntésnél sokat számít, hogy több oldalról is pozitív kép él rólad.
Adj világos, üzleti okot arra, miért téged léptessenek elő
Az előléptetésről szóló beszélgetés sokaknál ott siklik ki, hogy csak a vágy jelenik meg benne: több pénz, jobb pozíció, nagyobb presztízs. Ezek érthető motivációk, de egy vezető végül azt fogja mérlegelni, mit nyer a cég. Ezért érdemes úgy keretezni a kérésedet, hogy az a vállalat céljaira válaszoljon. A hangsúly azon legyen, hogy a tudásod és a működésed már most túlmutat a jelenlegi szerepeden, és a magasabb pozícióban még nagyobb értéket tudsz teremteni.
Ehhez segít, ha az eredményeidet előre összeszeded, és nem érzésre, hanem tényekre építesz. Gondold végig, milyen projektekben volt kulcsszereped, milyen problémákat oldottál meg, milyen mérhető hatása volt a munkádnak, és hogyan támogattad a csapat vagy a cég céljait. Ha tudsz számokat, határidőket, minőségjavulást, költségcsökkentést vagy növekedést említeni, az még erősebbé teszi az érvelést. A legjobb, ha nem csak a múltról beszélsz, hanem a jövőről is: vázolsz egy rövid tervet, milyen fókuszokkal, milyen felelősséggel és milyen eredményeket tudnál hozni a következő szinten.
Fontos az is, hogy ne zsarolásként fogalmazz. A „ha nem léptettek elő, elmegyek” típusú üzenet ritkán működik jól, mert bizalmat rombol, és sokszor az ellenkező hatást váltja ki. Sokkal erősebb, ha magabiztosan, együttműködően és profin képviseled a kérésedet.
Találd el az időzítést, mert ezen mehet el minden
A legjobb érvelés is elbukhat rossz időzítésen. Mielőtt előléptetést kérsz, érdemes felmérni, mikor szoktak a cégnél döntések születni, milyen ciklusokban gondolkodik a vezetés, és milyen a vállalat anyagi helyzete. Ha épp költségvetési szigorítás van, vagy bizonytalan a cég helyzete, akkor a kérésed könnyebben kap elutasítást, még akkor is, ha amúgy jogos lenne.
Az ideális pillanat gyakran egy fontos projekt sikeres lezárása után jön el, amikor a vezetőkben friss élményként van jelen a teljesítményed és az eredmény. Ha ezt össze tudod kötni azzal, hogy látod a cég céljait, érted a prioritásokat, és meg tudod mutatni, hogyan szolgálnád a következő szinten a közös irányt, akkor a beszélgetés nem „kérés” lesz, hanem logikus következő lépés.
