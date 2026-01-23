A kukásautó elment, a kár maradt — de ki fizet?

A kemény mínuszok beköszöntével a hulladékszállítás is kockázatosabbá válik. A hulladéktároló edények műanyaga ridegebb lesz, a nedves szemét pedig gyakran összefagy. Ez nemcsak az ürítést nehezíti meg, hanem az edény épségét is veszélyezteti — eltört kuka ilyenkor egyetlen rossz mozdulat következménye lehet – írja a BOON.

Eltört kuka: egy a pró részleten múlik, ki fizet érte.Fotó: Nagy Béla

A MiReHu Nonprofit Kft. külön videóban is figyelmeztette a lakosságot a téli használat szabályaira, ennek ellenére minden évben előfordulnak törések.

Ki fizet, ha eltörik a kuka ürítés közben?

A MiReHu Nonprofit Kft. minden esetet egyedileg vizsgál ki. A döntés kulcsa az, hogy pontosan mi okozta a sérülést.

A szolgáltató fizet, ha:

az edényt nem megfelelően kezelték ürítés közben,

a sérülés egyértelműen kezelési hibára vezethető vissza.

Ebben az esetben a javítás vagy a csere térítésmentes, a lakónak nem kell fizetnie.

A lakó fizet, ha az eltört kuka oka:

túlsúlyosra pakolt edény,

teljesen befagyott hulladék,

nem rendeltetésszerű használat,

vagy anyagfáradás.

Az utóbbi különösen gyakori: a térségben használt kukák jelentős része közel tízéves, miközben a gyártók jellemzően öt év szavatosságot vállalnak. A napsütés, fagy, eső és a rendszeres ürítés együtt idővel elgyengíti a műanyagot — egy hideg reggel pedig már elég a repedéshez. Ilyenkor az eltört kuka pótlása az ingatlanhasználó költsége.

Így kell bejelenteni, ha eltörik a kuka:

vevőazonosító,

érintett ingatlan címe,

elérhetőségi telefonszám,

a sérülés időpontja,

lehetőség szerint fotó az eltört kukáról.

Minél pontosabb az adat, annál gyorsabb az elbírálás.

A biohulladék gyűjtésére szolgáló, MOHU által biztosított edényeknél nem a MiReHu gyakorlata az irányadó, hanem a MOHU saját általános szerződési feltételei. Eltört kuka esetén itt külön szabályrendszer alapján döntenek.

Szemétszállítás a hidegben – fontos közleményt adott ki a MOHU

Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban, ugyanakkor az aktuális hóhelyzet, az ónos eső és a csúszós, balesetveszélyes utak nehezítik a munkát. A szemétszállítás több településen átmenetileg akadozott, de a kimaradások pótlása folyamatosan zajlik – közölte a MOHU az MTI-vel.