Eltűnt egy 18 éves fiú az éjjel az V. kerületből, miután hazaindult a szórakozásból

A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves Egressy Mátyás 2026. január 16-án az ismerőseivel szórakozni ment az V. kerületbe, majd onnan 2026. január 17-én 2 óra 15 perc körül hazaindult, azonban XI. kerületi otthonába nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyen tartózkodik - írja a police.hu. Az eltűnt fiút a rendőrök jelenleg is keresik.

Egressy Mátyás eltűnt, miután hazaindult a szórakozóhelyről

Fotó: police.hu

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú.

Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Egressy Mátyás tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.