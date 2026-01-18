Eltűnt egy 29 éves nő Népligetből

A rendelkezésre álló adatok szerint a 29 éves Csordás Rebeka 2026. január 16-án a X. kerületi Népligetbe ment, azóta ismeretlen helyen tartózkodik - írja a police.hu. Az eltűnt nőt a rendőrök jelenleg is keresik.

Csordás Rebeka eltűnt Budapesten

Fotó: police.hu

Csordás Rebeka körülbelül 165 centiméter magas, telt alkatú, derékig érő haja fekete, jobb alkarján pillangó mintájú tetoválás látható.

Eltűnésekor fehér, szőrmés kapucnis kabátot, rózsaszín, kapucnis pulóvert, barna sálat, fekete tréningnadrágot két oldalán fehér csíkkal, és kék sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Csordás Rebeka tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.