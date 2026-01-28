Hírlevél
erasmus

Hankó Balázs: Nem Magyarország lépett ki az Erasmus+ és a Horizont programokból

A kizárás Brüsszel egyoldalú, diszkriminatív döntése volt, amely mögött tudatos politikai szándék és belpolitikai érdekek húzódnak meg. Hankó Balázs szerint valótlan tehát az az állítás, hogy a magyar kormány hagyta volna ott az Erasmus+ és a Horizont programokat.
Határozottan visszautasította azokat az állításokat Hankó Balázs, amelyek szerint a magyar kormány önként hagyta volna el az Erasmus+ és a Horizont kutatási programokat. A kulturális és innovációs miniszter szerint ezek a kijelentések valótlanok és félrevezetők, és vagy súlyos felkészületlenségről, vagy tudatos politikai manipulációról árulkodnak.

Fotó: Laufer László/ Dunántúli Napló

Brüsszeli döntés, nem magyar kilépés

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem kilépett a programokból, hanem az Európai Bizottság hozott olyan döntést, amely egyeztetés nélkül zárta ki a megújult magyar egyetemeket az együttműködésekből. Álláspontja szerint ez a lépés jogszerűtlen, diszkriminatív és szakmailag sem védhető, különösen annak fényében, hogy az érintett intézmények működése és oktatási színvonala nem változott.

A kizárás következményeit elsősorban a hallgatók és a kutatók érzik meg, akik elesnek a nemzetközi tapasztalatszerzés és a közös kutatások lehetőségétől.

A magyar fél lépett, Brüsszel nem engedett

Hankó Balázs szerint a magyar kormány több konkrét lépést is tett az Európai Bizottság kifogásainak kezelése érdekében. Politikailag érintett szereplők távoztak az egyetemi kuratóriumokból, valamint törvénymódosítás született az összeférhetetlenségi szabályok szigorításáról. A miniszter hangsúlyozta: ezekkel a lépésekkel Magyarország eleget tett a kért feltételeknek, a blokkolást azonban Brüsszel ennek ellenére sem oldotta fel.

Bíróság előtt az Erasmus ügy

Az elhúzódó vita miatt hat magyar egyetem jogi útra terelte az ügyet, és pert indított az Európai Bizottság ellen. Hankó Balázs szerint a jelenlegi helyzet alapján egyértelműen látszik, hogy az intézmények jó eséllyel állnak a perben, ami tovább erősíti azt az állítást, hogy a kizárás jogilag is ingatag lábakon áll.

A tét a hallgatók jövője

Hankó Balázs szerint a vita legnagyobb vesztesei a magyar hallgatók és kutatók, akiknek jogai sérülnek az elhúzódó uniós blokkolás miatt. A minisztérium álláspontja változatlan: Magyarország továbbra is részt kíván venni az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a kizárás megszűnjön.

 

