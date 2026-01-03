Étvágytalanság és hirtelen fogyás – komoly betegségek jelei is lehetnek

Egészségügyi összefoglalók szerint az étvágytalanság orvosi értelemben nem önálló betegség, hanem egy olyan tünet, amely a szervezet egyensúlyának felborulására utalhat. A szakértők hangsúlyozzák: az állapot átmenetileg fertőzések idején is jelentkezhet, de tartós fennállása esetén súlyos alapbetegségekre is felhívhatja a figyelmet. A csökkent étvágy oka lehet genetikai hajlam, hormonális eltérés, krónikus betegség, pszichés terhelés vagy akár gyógyszermellékhatás is – írja az Egészségkalauz.

Az étvágytalanság figyelmeztető jel lehet – ezek a betegségek állhatnak a háttérben

Fotó: Thought Catalog / Unsplash

Étvágytalanság mögött álló leggyakoribb betegségek

Az étvágytalanság hátterében számos, eltérő súlyosságú betegség húzódhat meg. Az orvosok szerint a leggyakoribb kiváltó tényezők a következők:

Fertőző betegségek

Influenza, megfázás, mononukleózis vagy gyomor-bélrendszeri fertőzések esetén a szervezet a védekezésre koncentrál, így az étvágy csökkenhet. Gyakori kísérő tünet a láz, fáradtság, izomfájdalom, hányinger és hasmenés.

Daganatos megbetegedések

Bizonyos rákos betegségek – különösen a gyomor-bélrendszert érintők – gyakran járnak étvágyvesztéssel. A nem szándékos fogyás, tartós fáradtság és vérszegénység mind figyelmeztető jelek lehetnek.

Gyomor-bélrendszeri problémák

Gyomorhurut, irritábilis bél szindróma, Crohn-betegség vagy fekélyek esetén a hasi fájdalom és a diszkomfortérzet csökkentheti az étvágyat.

Krónikus betegségek

Szívelégtelenség, krónikus tüdőbetegség, vese- vagy májbetegség esetén gyakran alakul ki tartós étvágycsökkenés.

Hormonális eltérések

A pajzsmirigy alulműködése és más hormonális zavarok is lassíthatják az anyagcserét, ami étvágycsökkenéshez vezethet.

Pszichés tényezők

Depresszió, szorongás és tartós stressz esetén az étvágyszabályozás is felborulhat, ami csökkent táplálékfelvételt eredményez.

Hogyan zajlik a kivizsgálás?

Az orvosi kivizsgálás során részletes kikérdezés, vérvizsgálatok, képalkotó eljárások (ultrahang, CT, MRI), endoszkópos vizsgálatok és szükség esetén pszichológiai értékelés is történhet annak érdekében, hogy kiderüljön a panaszok pontos oka.

Mit tehet a csökkent étvágy ellen?

A kezelés mindig az alapbetegség függvénye. Fertőzések esetén a megfelelő gyógyszeres terápia, krónikus betegségeknél az állapot javítása, pszichés problémák esetén pedig pszichoterápia vagy gyógyszeres kezelés segíthet az étvágy visszatérésében.