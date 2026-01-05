Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

az év madara

Az év madara: megvan az idei győztes, rengeteg szavazatot kapott

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy különleges madárfaj került idén reflektorfénybe, miután a lakosság döntött egy országos online szavazáson. Az év madara 2026-ban olyan élőlény lett, amely nemcsak gyönyörű hangjáról ismert, hanem egyre gyakrabban bukkan fel a kertekben és parkokban is – mégis több veszély fenyegeti, mint elsőre gondolnánk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
az év madararigóénekes

Az év madara programot az MME 1979-ben indította el azzal a céllal, hogy évről évre olyan madárfajokat mutasson be a társadalom széles rétegeinek, amelyek természetvédelmi szempontból figyelmet érdemelnek. Az év madara mindig egyfajta jelzés is: arra hívja fel a figyelmet, milyen környezeti problémák fenyegetik az adott fajt.

Az év madara 2026 egy sokak által ismert, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott madárfaj lett.
Az év madara 2026 egy sokak által ismert, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott madárfaj lett. Fotó: Wikipedia

Az év madara 2026: az énekes rigó bemutatása

Az év madara címet elnyerő énekes rigó a fekete rigónál kisebb termetű, olívbarna felsőtestű madár. 

A hím és a tojó megjelenése szinte teljesen azonos: fehéres torokkal, sárgásfehér alapon barna foltokkal tarkított mellel és beggyel. 

Repülés közben sárgás alsó szárnyfedői teszik könnyen felismerhetővé.

Az énekes rigó nevét a hímek rendkívül dallamos, sokak szerint Európa egyik legszebb madárénekéről kapta, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy az év madara címre méltónak találta a közönség.

Egyre gyakoribb vendég a kertekben

Az év madara eredeti élőhelyei közé a lombos és elegyes erdők, valamint a fenyvesek tartoznak, de az elmúlt évtizedekben az énekes rigó egyre inkább alkalmazkodott az ember közelségéhez. Magyarországon ma már gyakran találkozhatunk vele kertekben, parkokban és zöldövezetekben is.

Táplálékát főként gerinctelenek, földigiliszták és rovarlárvák alkotják. Különösen ismert viselkedése, amikor a házas csigákat ugyanazon a kemény felületen – az úgynevezett „rigóüllőn” – töri fel.

Költés, vonulás és állományhelyzet

Az év madara évente akár kétszer is költ. Csésze alakú fészkét bokrokra vagy fákra építi, belső felületét pedig nyállal kevert korhadó faanyaggal tapasztja ki. A faj nagy része vonuló, a telet Dél-Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten tölti, ugyanakkor egyre több egyed marad áttelelni városi környezetben.

Az énekes rigó világ- és európai állománya stabil, Magyarországon mintegy 342–357 ezer párra becsülik, ami szintén kedvező tendenciát mutat.

Bár az év madara állománya jelenleg stabil, a mediterrán térségben még mindig jelentős probléma az illegális madárbefogás és vadászat. Hazai viszonylatban a költési időszakban végzett fa- és bokorkivágások jelenthetnek komoly veszélyt az énekes rigóra.

A Madárbarát kert program keretében egész évben kihelyezett itatók és madárfürdők azonban sokat segíthetnek az év madara védelmében is.

Megválasztották az év madarát

A böjti récét választották a 2025-ös év madarának a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által indított online szavazás résztvevői.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!