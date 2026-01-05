Az év madara: megvan az idei győztes, rengeteg szavazatot kapott

Az év madara programot az MME 1979-ben indította el azzal a céllal, hogy évről évre olyan madárfajokat mutasson be a társadalom széles rétegeinek, amelyek természetvédelmi szempontból figyelmet érdemelnek. Az év madara mindig egyfajta jelzés is: arra hívja fel a figyelmet, milyen környezeti problémák fenyegetik az adott fajt.

Az év madara 2026 egy sokak által ismert, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott madárfaj lett. Fotó: Wikipedia

Az év madara 2026: az énekes rigó bemutatása

Az év madara címet elnyerő énekes rigó a fekete rigónál kisebb termetű, olívbarna felsőtestű madár.

A hím és a tojó megjelenése szinte teljesen azonos: fehéres torokkal, sárgásfehér alapon barna foltokkal tarkított mellel és beggyel.

Repülés közben sárgás alsó szárnyfedői teszik könnyen felismerhetővé.

Az énekes rigó nevét a hímek rendkívül dallamos, sokak szerint Európa egyik legszebb madárénekéről kapta, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy az év madara címre méltónak találta a közönség.

Egyre gyakoribb vendég a kertekben

Az év madara eredeti élőhelyei közé a lombos és elegyes erdők, valamint a fenyvesek tartoznak, de az elmúlt évtizedekben az énekes rigó egyre inkább alkalmazkodott az ember közelségéhez. Magyarországon ma már gyakran találkozhatunk vele kertekben, parkokban és zöldövezetekben is.

Táplálékát főként gerinctelenek, földigiliszták és rovarlárvák alkotják. Különösen ismert viselkedése, amikor a házas csigákat ugyanazon a kemény felületen – az úgynevezett „rigóüllőn” – töri fel.

Költés, vonulás és állományhelyzet

Az év madara évente akár kétszer is költ. Csésze alakú fészkét bokrokra vagy fákra építi, belső felületét pedig nyállal kevert korhadó faanyaggal tapasztja ki. A faj nagy része vonuló, a telet Dél-Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten tölti, ugyanakkor egyre több egyed marad áttelelni városi környezetben.

Az énekes rigó világ- és európai állománya stabil, Magyarországon mintegy 342–357 ezer párra becsülik, ami szintén kedvező tendenciát mutat.

Bár az év madara állománya jelenleg stabil, a mediterrán térségben még mindig jelentős probléma az illegális madárbefogás és vadászat. Hazai viszonylatban a költési időszakban végzett fa- és bokorkivágások jelenthetnek komoly veszélyt az énekes rigóra.