Extrém hideg sújtotta az országot – képekben a hóhelyzet

Az időjárás az elmúlt napokban sem mutatta barátságos arcát: az ország több pontján extrém hideg, havazás és ónos eső nehezítette a mindennapokat. A tartós fagy miatt a csapadék sok helyen jegesedéssé alakult, ami különösen a közlekedők számára jelentett komoly kockázatot.
Extrém hideg bénította meg az országot
A hóval borított tájak látványa egyszerre volt látványos és megtévesztő: miközben igazi téli hangulat uralkodott, az utak és járdák számos helyen csúszóssá váltak. A meteorológiai jelentések szerint a hideg idő kitartó, ezért a télies körülményekhez fokozott óvatosságra van szükség.
Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon
Hétfőn is mínusz 20 fokkal indult a reggel. Az időjárás továbbra is rettentő hideg marad, újabb havazás és ónos eső is lesz.
Hófúvás, áramszünet, lezárt utak – rengeteg dolga volt a hatóságoknak
A rendkívüli időjárás miatt vasárnap az átlagosnál jóval több beavatkozásra volt szükség országszerte. A hideg időjárás következményei elsősorban a közlekedést és az áramszolgáltatást érintették, miközben a tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán.