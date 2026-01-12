Extrém hideg sújtotta az országot – képekben a hóhelyzet

Hírlevél
Az elmúlt napok időjárása komoly kihívások elé állította az országot. Az extrém hideg mellett havazás és ónos eső is kialakult, ami több térségben veszélyes körülményeket teremtett.
Az időjárás az elmúlt napokban sem mutatta barátságos arcát: az ország több pontján extrém hideg, havazás és ónos eső nehezítette a mindennapokat. A tartós fagy miatt a csapadék sok helyen jegesedéssé alakult, ami különösen a közlekedők számára jelentett komoly kockázatot.

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Hétfőn is mínusz 20 fokkal indult a reggel. Az időjárás továbbra is rettentő hideg marad, újabb havazás és ónos eső is lesz.

Hófúvás, áramszünet, lezárt utak – rengeteg dolga volt a hatóságoknak

A rendkívüli időjárás miatt vasárnap az átlagosnál jóval több beavatkozásra volt szükség országszerte. A hideg időjárás következményei elsősorban a közlekedést és az áramszolgáltatást érintették, miközben a tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán.

 

