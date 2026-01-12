Extrém hideg sújtotta az országot – képekben a hóhelyzet

Az időjárás az elmúlt napokban sem mutatta barátságos arcát: az ország több pontján extrém hideg, havazás és ónos eső nehezítette a mindennapokat. A tartós fagy miatt a csapadék sok helyen jegesedéssé alakult, ami különösen a közlekedők számára jelentett komoly kockázatot.

Extrém hideg és havazás bénítja az országot, az állami szervezetek folyamatosan dolgoznak

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Extrém hideg bénította meg az országot

A hóval borított tájak látványa egyszerre volt látványos és megtévesztő: miközben igazi téli hangulat uralkodott, az utak és járdák számos helyen csúszóssá váltak. A meteorológiai jelentések szerint a hideg idő kitartó, ezért a télies körülményekhez fokozott óvatosságra van szükség.