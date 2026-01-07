Kiadták a figyelmeztetést: extrém hideg és fagyhalálveszély jön

Az extrém hideg elsősorban az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a csecsemőkre és a hajléktalan emberekre jelent súlyos veszélyt, ezért az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) időben megtette a szükséges intézkedéseket a biztonságos betegellátás fenntartása érdekében.

Az extrém hideg komoly egészségügyi kockázatot jelent — az NNGYK fokozott óvatosságra figyelmeztet.Fotó:Illusztráció/Unplash

Az NNGYK arra kérte a fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy az extrém hideg időjárás miatt vizsgálják meg a dialízisre járó, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes kórházi elhelyezésének lehetőségét. A patikáknak ellenőrizniük kell készleteiket, különösen a sürgősségi gyógyszerek és a krónikus betegek számára nélkülözhetetlen készítmények esetében, hogy az időjárás ne okozzon ellátási fennakadást.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben az extrém hideg idején?

Az extrém hideg egészségügyi hatásai különösen súlyosak az idősek esetében: az alacsony hőmérséklet fokozza a szív- és érrendszeri terhelést, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart okozhat, valamint ronthatja a légzőszervi és anyagcsere-betegségek állapotát.

A krónikus betegeknek ezért azt javasolják, hogy lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.

Kihűlés veszélye fűtetlen lakásokban is

Az NNGYK felhívja a figyelmet arra, hogy az extrém hideg miatti kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, ha a lakás hőmérséklete tartósan 15 °C alá csökken. Ez különösen az egyedül élő idősekre jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár észrevétlenül is kialakulhat.

Figyelmeztető jelek és azonnali teendők

A kihűlést gyakran olyan tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása vagy a figyelem csökkenése. Ilyen esetekben azonnal meleg helyre kell húzódni, és enyhe mozgással segíteni a keringést. Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén haladéktalanul mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon. A melegedőhelyek aktuális listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el.

Extrém hideg és kisgyermekek

–10 °C alatt lehetőség szerint ne vigyék sétálni a kisgyermekeket. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a kimozdulás, az NNGYK réteges öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését javasolja. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljanak útnak.