Hétfőre virradóra ismét sok helyen mértek mínusz 15 Celsius-fok alatti értékeket az országban. A várakozásoknak megfelelően délnyugaton volt a leghidegebb, a legnagyobb fagyokat Zala vármegyében rögzítették – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfő reggel.

Brutális fagyokat mértek az ország több pontján hajnalban

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Zala vármegyei Murakeresztúron mínusz 21,7 fokot mértek, a szintén zalai Iklódbördőcén mínusz 20,7 fok volt, a somogyi Főnyeden mínusz 19,7 fokot, Nagykanizsán pedig mínusz 19,0 fokot regisztráltak hétfő hajnalban.

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön a fagy mellé

Hétfőn a kezdeti derűsebb időt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és késő estétől ÉNy-on már havazás, ónos eső is kialakul. Délnyugatira fordul a szél - írja a Köpönyeg.hu. Reggel ismét rendkívül hideg időjárás lesz -20 és -7 fok közötti értékekkel, és délután is marad a fagy: mindössze -10, -2 fok várható.

